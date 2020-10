Derrota sin opciones para el UMA Antequera

Un mal encuentro del BeSoccer CD UMA Antequera. Zaragoza no es un escenario muy propicio para obtener puntos. Tres derrotas en tres visitas en la máxima categoría. En el compromiso de esta temporada 2020/2021, en la sexta jornada, no hubo oportunidad de luchar por algo positivo y, si la hubo, se esfumó rápidamente. El Fútbol Emotion Zaragoza compitió mejor, lució una alta efectividad en ataque y se hizo rápidamente con la ventaja en el marcador. Dian Luka y Eloy Rojas marcaron el 1-0 y 2-0 en el primer tramo de la contienda. Ramón Vargas quiso marcar el camino de la remontada con el 2-1, pero en estrategia, Eloy Rojas colocó el 3-1 y Óscar Villanueva amplió la diferencia con el 4-1 antes del descanso. Se peleó en la segunda parte por disponer de algunas opciones de cambiar el rumbo del encuentro sin demasiado acierto. Dian Luka, por segunda vez, anotó el 5-1 final cuando los malagueños arriesgaron con portero-jugador en los últimos 4 minutos.

No dio tiempo a adquirir el ritmo del encuentro. El cuadro anfitrión tuvo un mejor arranque e inauguró pronto el marcador por medio de Dian Luka (1-0). El 17 marcó tras recibir un envío de Jamur que se encargó de dar continuidad a una acción de estrategia. Un primer golpe que afianzó el planteamiento de David Marín y, en el otro lado de la pista, la formación verde tuvo que volverse más agresiva en la cancha y adelantar las líneas de presión para tratar de recuperar la pelota con mejor opción de ataque sobre la portería de Iván Bernad. Ninguna propuesta del club universitario acabó con éxito. En cambio, en el otro lado de la pista, el acierto fue mayor.

Eloy Rojas, en el minuto 10, culminó una brillante salida de presión aprovechando un preciso pase de Adri Ortego (2-0). Los locales detectaron el paso delante de su rival y circularon con mucha rapidez el balón para alcanzar la portería. El partido empezó a aumentar en dificultad y el objetivo de puntuar de los guerreros universitarios se alejaba. Ramón Vargas arrojó un poco de luz al ataque. Combinó varias veces con Óscar hasta pisar área y colocar con la zurda el cuero pegado al poste (2-1). El tanto para recortar distancias no consiguió el efecto deseado. Eloy Rojas volvió a aparecer con un excepcional remate a la salida de un saque de esquina (3-1). Conejo no pudo hacer nada ante el chut del ala gaditano. Ivan Bernad no permitió otra reacción con buenas intervenciones a Javi Amorós, en dos ocasiones, y a Cobarro.

Óscar Villanueva, al contraataque, amplió la distancia en el electrónico antes del descanso (4-1). El 4 del conjunto zaragozano finalizó en el segundo palo una asistencia de Javi Alonso. El tiempo entre ambas partes del envite fue necesario para los antequeranos con la intención de cambiar por completo el rumbo del encuentro en los segundos 20 minutos. Este propósito no se cumplió en la segunda mitad a pesar de intentarlo por todos los medios. Ramón Vargas, muy voluntarioso y persistente en el uno contra uno, dispuso de dos intentos en acciones individuales en banda de superar a Iván Bernad. Solo le faltó que el balón tomara dirección al fondo de las mallas. Cobarro también buscó el gol, al igual que Joaki y Alvarito.

En la recta final, Moli solicitó tiempo muerto para arriesgar con el ataque de cinco con portero-jugador. Sus jugadores movieron bien el esférico y dispusieron de lances con peligro. David Velasco se topó con el palo, Álex Fuentes con las paradas de Iván Bernad y Miguel con el larguero. En una pérdida, Dian Luka cerró el marcador con un tiro a puerta vacía (5-1). Este resultado no debe empañar el gran trabajo que está realizando el BeSoccer CD UMA Antequera en su vuelta a Primera División. La próxima semana, el sábado 31 de octubre, recibirá al Osasuna Magna en el Pabellón Fernando Argüelles en horario aún por definir.