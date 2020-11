Azahara Muñoz busca el triplete en Guadalmina

Azahara Muñoz, la única española que se ha alzado con el trofeo del Andalucía Costa del Sol Open de España, tratará de hacerse por tercera vez con el título del 26 al 29 de noviembre en el Real Club de Golf Guadalmina, escenario de su última victoria en un campeonato individual. La golfista de San Pedro de Alcántara confirma que encabezará el espectacular plantel del torneo, última prueba de la Race to Costa del Sol 2020 y broche de oro para el calendario del Ladies European Tour.

Muñoz regresa a su casa, un Real Club de Golf Guadalmina que se engalanará para recibir a su socia de honor y que ofrecerá el impecable diseño de su recorrido sur para albergar un torneo que la española ya ha ganado dos veces.

«Guadalmina es mi casa y siempre me encanta volver. Como este año la cosa está muy complicada no he vuelto desde diciembre, así que este año me apetece volver el doble por ver a mi familia y por jugar el Open de España. Costa del Sol está haciendo un trabajo enorme con la Race to Costa del Sol y que este año el torneo sea en Guadalmina me hace el doble de ilusión», explica la golfista española, que tiene aún muy vivo en el recuerdo la edición de 2017. «Fue un torneo muy especial, con muchísimo público y casi todos los socios fueron a animarme. Soy socia de Guadalmina desde que tengo nueve añitos y me conocen desde que soy una pequeñaja, y ganar ahí delante de ellos y de todos los trabajadores del campo fue superespecial».

El objetivo, por lo tanto, es superar a Marie-Laure de Lorenzi, Laura Davies y Anne Van Dam, que como Azahara Muñoz (ganadora en 2016 y 2017) han logrado dos victorias en el torneo, y conseguir el tercer entorchado en el mejor escenario posible.

«Claro que pienso en el triplete y me haría mucha ilusión ganar. Además, aquella fue la última victoria que he tenido aparte de la Solheim Cup [de 2019]. Obviamente, te gusta ganar cualquier torneo, pero poder volver a ganar el Open de España y encima en casa€ Te engañaría si te dijera que no se me ha pasado por la cabeza. Ese es el objetivo: entrenar duro las semanas que quedan y a ver si esa semana se me da bien porque me encantaría revalidar título».

La sampedreña es consciente de las dificultades que han surgido este año y por eso también ha querido apoyar al Ladies European Tour y a los patrocinadores (encabezados por Andalucía y Costa del Sol) con su presencia en la única prueba del circuito que se disputará este año en nuestro país. Además, Azahara Muñoz es la cuarta clasificada en la orden de mérito, la Race to Costa del Sol, y pugnará por ganar terreno y ponérselo difícil a sus rivales.

«Para mí es un poco más complicado porque juego menos en el circuito, y las demás chicas han tenido más opciones. Además, Emily Pedersen está jugando genial y es la líder clara, pero nunca se sabe. Aunque tenga un buen Open de España, ganar sería imposible, pero quedar entre las tres mejores sería un buen objetivo con los pocos torneos que he podido jugar».

La española echará de menos al numerosísimo público que siempre se congrega en los campos andaluces que acogen pruebas profesionales femeninas, y en especial al de su club de origen.