La sub-21 juega en Marbella contra Islas Feroe

La selección española Sub-21 se mide esta tarde en Marbella (19.00 horas) a la modesta Islas Feroe, un teórico trámite con el que empezará a cerrar su fase de clasificación para la Eurocopa del año que viene para la que ya está clasificada.



La actual campeona continental de la categoría ha confirmado su favoritismo dentro del Grupo 6 y a falta de dos partidos para concluir esta primera ronda ya selló matemáticamente y sin problemas su billete para la novedosa fase final donde defenderá título a partir de marzo.



Pese a no contar con algunos de sus mejores valores por edad, que han dado el salto a la Absoluta, el combinado nacional no ha pasado apuros, salvo alguna duda a domicilio, y ha sumado 22 de los 24 puntos en juego, dejándose sólo dos en su visita a Israel, y encajando únicamente un tanto, precisamente ante el combinado israelí. Este equipo será su último rival de esta fase de clasificación el próximo martes también en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, mismo escenario del partido ante las Islas Feroe, un rival frente al que no se esperan excesivos problemas y un partido en teoría plácido, pero en el que no debe haber relajaciones como ya ha advertido Luis de la Fuente.



Y es que estos dos choques serán los últimos que disputará la Sub-21 hasta que ponga rumbo a finales de marzo para la primera parte de la fase final de la Eurocopa de Hungría y Eslovenia. Sin más partidos y con el rendimiento en sus respectivos clubs como principal arma, los 23 elegidos para esta cita tratarán de brillar y dar un paso hacia delante, sobre todo en el aspecto goleador, el que más se le ha resistido hasta el momento.



De todos modos, respecto a la anterior convocatoria, De la Fuente no ha realizado excesivas modificaciones y pese a la baja de un jugador con talento como Riqui Puig, lastrado por su falta de minutos en el FC Barcelona, sigue con piezas importantes como el malagueño Brahim Díaz y Pedri, llamados a ser importantes, sobre todo el canario que en breve cumplirá la mayoría de edad.



Precisamente, el malagueño fue clave para ganar en el anterior parón a las Islas Feroe a domicilio con los dos goles de la victoria, ambos en el descanso y el segundo ya en el tiempo de descuento, una muestra de la mayor competitividad de su rival, que ha perdido en todas sus salidas y encajando 13 goles.