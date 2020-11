Dolorosa derrota del UMA en Ferrol

El mal día del BeSoccer CD UMA Antequera llegó en el día y en el escenario menos indicado. Un duelo ante un rival directo que terminó con un resultado no deseado. El objetivo de sacar puntos del desplazamiento al Pabellón Municipal A Malata se truncó rápidamente con dos tempraneros tantos de Iago Rodríguez.

Rodríguez trazó una diagonal, en el minuto 2, hacia dentro y cruzó el balón al ángulo inferior de la portería (1-0). El 7 local volvió a marcar unos instantes más tarde culminando una acción a balón parado. Adri sacó de falta y el jugador gallego ajustó otro tiro con la zurda al poste (2-0). Dos goles consecutivos que obligaron a Moli a exigir a sus pupilos un mayor desgaste con una presión intensa a toda pista. Empezó poco a poco a tener un efecto positivo y llegaron las oportunidades. Un lanzamiento de Ramón Vargas y una doble ofensiva que repelió el guardameta Víctor Espíndola.

Uno de los más inspirados con balón sobre el 40x20 fue Alvarito. El 7 verde asumió responsabilidades y encontró en la verticalidad de sus acciones individuales la forma de hacer daño a la defensa. Encaró a Iago Rodríguez en el minuto 6 y forzó una infracción que sirvió para acortar distancias en el marcador. El madrileño sorprendió al portero con un fuerte remate (2-1). La primera diana pareció despertar a los visitantes que acumularon varios acercamientos con peligro por medio de Cobarro y varias voleas de Javi Amorós que se estuvieron cerca de entrar entre los tres palos.

La igualdad que se había conseguido implantar con el paso de los minutos y con ambas escuadras buscando quemar sus recursos, se rompió en un lance de Adri en el que encontró a Miguel. El capitán de O Parrulo batió por raso a Conejo y colocó el 3-1 en el electrónico. Esta diana devolvió el dominio del encuentro a la formación de Héctor Souto e impidió una reacción en forma de empate. A la vuelta de los vestuarios, el inicio de la segunda parte se antojaba clave para recuperar opciones de pelear por los puntos y, a pesar de unos compases intensos de los malagueños, Adri asistió a Ique en un demoledor 4-1. El plantel gallego se mostró cómodo con la ventaja.

Cobarro estrelló un lanzamiento en el palo y Raúl Canto se topó con una mano providencial de Víctor Espíndola tras una brillante jugada colectiva en la que participó el cuarteto en pista al completo. El balón no entró y no apareció esa opción de recortar la desventaja. A falta de ocho minutos para el final, el técnico apostó por el ataque de cinco con portero-jugador, pero no tuvo el efecto productivo. O Parrulo lo defendió con mucha actitud y sin dejar ejecutar ninguna ofensiva y además Isma, en una pelota suelta cerca del área, anotó el 5-1. A pesar de todas las dificultades, Ramón Vargas inquietó a los anfitriones, Álex Fuentes mandó un chut al palo y Nando mandó fuera varios disparos. Adri marcó de penalti (6-1).

El cronómetro del envite no dejó de avanzar, sin embargo, hubo tiempo para un gol de Cobarro de tacón (6-2). Un gesto técnico de calidad del ala-pívot murciano para desviar a la red un balón raso de Javi Amorós. Este firmó el 6-3 definitivo con un potente derechazo colocado en la cepa del palo. Esta derrota enfría la evolución adquirida por el UMA y obliga a corregir errores, mejorar y no dejar de luchar en una competición muy exigente.