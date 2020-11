Derrota por la mínima del Marbella en El Palmar

El Marbella FC continúa con serias dificultades para encontrar la portería rival. En El Palmar se encontró con dos dianas tempraneras del exmalaguista Geijo (10') y Cervero (21') para el Atlético Sanluqueño, pero pese a las ocasiones no fue capaz de acortar distancias hasta las postrimerías.

En el último suspiro, el ariete granadino Óscar García puso el definitivo 2-1 tras rematar una acción a balón parado. Así regresaron los blanquillos a la Costa del Sol con una segunda derrota liguera en su casillero, también lejos de su estadio. Por su parte, los gaditanos han cosechado su primer triunfo como locales después de tres encuentros.

Aunque el duelo se le puso pronto de cara al Atlético Sanluqueño, el cuadro marbellí estiró sus líneas alcanzada la primera media hora de juego y gozó de ocasiones claras. Pudo estrenar su casillero tanto en un cabezazo de Callejón que despejó Isma Gil a córner, así como en un acción individual de Nacho Sánchez por la banda derecha.

Tras la reanudación, Román y Callejón fueron sustituidos por Alfred Planas y Gustavo Quezada. Este último no tardó en intentarlo desde lejos, aunque su remate no encontró portería, y posteriormente también volvió a intentarlo desde fuera del área, también sin que lograse sorprender al arquero local. Ni la entrada de Manel Martínez o de Álex Bernal cambiaron el escenario. El carrusel de sustituciones en las filas sanluqueñas no hicieron más que cortar definitivamente el ritmo de juego.

Alcanzado ya el tiempo de descuento, con todo prácticamente decidido, una falta fue culminada por Óscar García para establecer el definitivo 2-1 y la segunda derrota del cuadro adiestrado por José Manuel Aira. Fuera de casa sólo logró empatar en Algeciras y acumula ahora tres jornadas sin ganar. El Marbella FC confía en recuperar la próxima semana, en su estadio y frente al Recreativo de Huelva, algunas de las numerosas bajas que acumula en defensa.