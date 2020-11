La Costa del Sol se prepara para acoger el Open Femenino de Golf

Una nueva edición del Andalucía Open Femenino de Golf, que se celebrará del 26 al 29 de noviembre en el Real Club de Golf Guadalmina vuelve a constatar el potencial de la Costa del Sol en este segmento y vuelve a colocar al destino en el centro de todas las miradas a nivel internacional.

Así lo manifestó ayer el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, durante la presentación del torneo, donde señaló que esta cita es «una extraordinaria oportunidad no sólo para presumir de nuestra magnífica oferta, sino también del extraordinario equipamiento de la Costa del Golf para albergar grandes citas a nivel internacional».

Triunfadoras en los principales circuitos internacionales, ganadoras de la orden de mérito del LET (actual Race to Costa del Sol), jugadoras del equipo europeo de la Solheim Cup? Todas ellas figuran en la nómina internacional de golfistas que participarán en el Andalucía Costa del Sol Open de España, 60.º torneo del Ladies European Tour que se celebra en España y que estará encabezado por Azahara Muñoz, la única española que hasta la fecha ha conseguido ganar esta competición y quien tratará de hacerse por tercera vez con el título, y Emily Kristine Pedersen, líder indiscutible de la Race to Costa del Sol con tres títulos en su haber este año.

Salado, quien resaltó que el evento cumplirá unas estrictas medidas de seguridad, aseguró que contará también con la participación de profesionales de los más prestigiosos medios de comunicación especializados en este segmento.

La celebración del Open Femenino también servirá para hacer gala de las grandes profesionales del mundo golfístico que hay vinculadas al destino, como Azahara Muñoz, Ana Peláez o María Parra, destacadas jugadoras originarias o formadas en la Costa del Golf, así como del alto porcentaje de competiciones y eventos femeninos que acogido en los últimos años la Costa del Sol y que han contribuido al prestigio.

Por otro lado, Francisco Salado, destacó también el papel tan fundamental que puede jugar el golf en un futuro cercano, «ya que puede ser un factor determinante para que muchas empresas, directivos o empleados nos elijan para fijar aquí su residencia y teletrabajar». «Un destino con unas conexiones inmejorables, un clima excepcional y un amplio abanico de posibilidades para jugar al golf, grandes atractivos para que los turistas nos elijan como destino en el que vivir, teletrabajar y disfrutar», aseguró.

La oferta de golf de la Costa del Sol es imbatible. Con más de 70 campos, es el destino de la Europa continental con mayor concentración de campos de golf. Así, la provincia de Málaga es la que más campos atesora en todo el país, y la tercera en licencias de golf, tras Madrid y Barcelona, representando el 6,7% del total de federados, superando los 18.000 jugadores. La Costa del Golf acumula el 67% del total de campos de golf de Andalucía, repartidos en 16 municipios.