Messi: "Nos deja pero no se va. Diego es eterno"

La muerte de Diego Armando Maradona ha pillado al mundo del fútbol por sorprsa y han sido muchos los que han querido despedirse este miércoles del astro del fútbol aregentino.



El también argentino Leo Messi ha comentado sobre la muerte de su compatriota Diego Armando Maradona que "nos deja, pero no se va", porque considera que "el Diego es eterno".



En una imagen compartida en Instagram, en la que se se puede ver a ambos juntos, el barcelonista Leo Messi califica el de hoy como "un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol".



"Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD (Que En Paz Descanse)", dijo Messi.





DEP Maradona. Eskerrik asko por todo lo que le has dado al fútbol. #Maradona pic.twitter.com/CVHObIqnVY — Aritz Aduriz (@AritzAduriz11) November 25, 2020

"Leyenda"

Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona.



Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe. pic.twitter.com/cQ7FB7LCln — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2020

"Diego nuestro, santificada sea tu zurda,

Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba

Diego nuestro, barrilete cósmico divino,

Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino"



Gracias por tantos momentos de felicidad. Hasta siempre ?https://t.co/ROfXhmvTY6 — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) November 25, 2020

Por su parte, el exariete internacional del Athletic Club Aritz Aduriz despidió a Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles,"DEP Maradona. Eskerrik asko (gracias) por todo lo que le has dado al fútbol", publicó en sus canales oficiales uno de los grandes goleadores del Athletic y del fútbol español de las últimas décadas.Junto al mensaje, Aduriz publica unaEl guardameta Iker Casillas ha sido otro de los que han querido dar su adiós a la 'mano de Dios'. Casillas, exguardameta del Real Madrid y el Oporto y de la selección española campeona mundial y bicampeona de Europa,"Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte #maradios", publicó el exguardameta madrileño en sus redes, empleadas también por un sinfín de personas del mundo del fútbol para mostrar su pesar.Gerard Piqué, Dabid Silva, Pedro Rodríguez Joan Capdevila, Víctor Sánchez del Amo, Javier Balboa, Xabier Azkargorta, Andrés Palop, Bebeto, Paulo Futre, Santiago Cañizares, Alfonso Pérez Muñoz, Denis Suárez, Ramón Rodríguez 'Monchi' y Álex Fernández también han tenido su momento para decir adiós al astro.Por otro lado, han sido muchos los políticos que han querido lamentar la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , hasta el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián Tras conocer la muerte de "El Pelusa", a los 60 años,hacia el mundo del fútbol que, según recalca, "hoy pierde a una de sus leyendas"."Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe", afirma el jefe del Ejecutivo, que acompaña su mensaje con una imagen del futbolista levantando la copa del mundo ganada en 1986 con la selección argentina.El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha recordado también al jugador apoyándose en unos versos, el estribillo de un rap del grupo Los Chikos del Maíz dedicado a Maradona."Diego nuestro, santificada sea tu zurda,/ Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba/ Diego nuestro, barrilete cósmico divino,/ Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino", recitan en un antiguo tema del año 2007 que incluye muy duras y agresivas referencias a la política de aquella época.Iglesias añade: "", y ofrece un enlace a una reproducción de la canción.o vídeos del futbolista argentino, pero el exdiputado socialista Edudardo Madina ha preferido incluir la reproducción de un cromo de la época en que jugaba en el Barcelona.El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, nacido en Argentina, se despide así en su cuenta de Twitter: "La vida, esa tómbola. Se va un artista que vino de muy abajo, que fue fiel a su gente y que vivió intensamente, sin pedir permiso. Que descanses en paz Diego (Lejos de la FIFA)".Bajo estas palabras, un vídeo donde aparece el propio Maradona, escuchando al cantante Manu Chao mientras interpreta un tema dedicado al futbolista., quien escoge una fotografía de las piernas del astro argentino y solo dos palabras: "Maldito 2020".También Edmundo Bal , portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, lamenta la desaparición de Maradona, del que dice que fue "uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, un deportista que ha hecho felices a millones de personas en todo el mundo". "Te vas muy pronto, genio, pero tu magia quedará en la memoria para siempre", concluye.El líder de EH Bildu,con un texto en euskera y castellano en el que señala "Con sus virtudes y sus defectos, se nos va un grande que nunca olvidó sus orígenes", y una foto de Maradona junto a Fidel Castro, el mandatario cubano al que admiraba profundamente.Una referencia a su amistad con el presidente cubano fallecido en 2016 que también recoge Izquierda Unida, cuyo tuit oficial también publica una imagen de ambos con las siguientes palabras: "Hasta siempre, comandantes. Siempre Maradona. Siempre Fidel".El diputado de Más Madrid. Que siempre peleó por aquello que creyó justo. Que fue imperfecto, como nosotros. Y que llevaba a Argentina y a los humildes en la sangre. De qué planeta viniste. Y en qué planeta estarás, Diego".