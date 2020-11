Victoria del CD UMA Antequera en la Copa del Rey ante el Real Betis FS

El CD UMA Antequera consiguió el triunfo en un duelo contra el Real Betis (3-2). El enfrentamiento se produjo en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido fue muy igualado y se decidió en unos emocionantes minutos finales.

En la segunda parte, la formación dirigida por Manuel Luiggi Carrasco "Moli" tuvo su posibilidad de tomar ventaja en el partido, al igual que el conjunto de las trece barras. El pulso entre ambos subió de ritmo e intensidad a raíz del 2-1 de Ramón Vargas. Borja Blanco equilibró el marcador con un portentoso disparo (2-2), pero Miguel Conde apareció de forma decisiva para no dejar escapar la clasificación de tierras antequeranas con el tercer gol justo después de encajar el empate. Un resultado importante para la confianza local en su cometido de encontrar una dinámica positiva también en la competición doméstica.

La cita copera, en sus primeros compases, permitió ver el talento de David Velasco. El 8 desplegó su arsenal de recursos con el balón para dejar a varios defensores pegados a la línea de banda y abrirse el hueco para disparar. El zurdazo le salió desviado. Un primer aviso en área rival. El testigo ofensivo lo cogió Álex Fuentes con una doble oportunidad. Primero estrelló el balón en un defensor y, después, Cidao le despejó el lanzamiento. Conejo tuvo que esperar unos minutos, a pesar de que los béticos intentaron dominar la posesión. El guardameta natural de Coín tapó un chut de Changuinha. El intercambio de golpes permitió a uno de los dos contendientes tomar ventaja. En el minuto 9, Emilio Buendía, aprovechando un rechace, cruzó el balón al palo largo para colocar en el marcador el 0-1.

No tardó en replicar el plantel local. Raúl Canto avanzó con potencia hasta acercarse a la frontal y trazar un preciso pase al segundo palo donde entró Nando. El pívot malagueño no falló y empujó el cuero a la red devolviendo la igualdad al electrónico (1-1). A partir de este tanto se pasó a un momento del partido en el que los equipos buscaron hacer daño a su rival sin cometer errores que le generaran situaciones adversas en contra. Burrito sacó a relucir su cualidad para encarar y David Velasco, en su intento de recuperar la pelota, derribó al ala verdiblanco dentro del área. Emilio Buendía, en el minuto 14, se dispuso a lanzar la pena máxima, pero se topó con la intervención de Conejo que adivinó la trayectoria del esférico nada más salir de la bota del jugador visitante. Al final del primer tiempo no se modificó más el resultado (1-1).

En el segundo acto del envite, Moli optó por dar descanso a Conejo y colocar en portería al joven guardameta del filial, Juan Carlos Torres. Estuvo acertado en las veces que se le obligó a parar. Los de Juanito recurrieron a disparo exterior y a hacer daño con Eric Pérez en el puesto de pívot fijando a la defensa, mientras que los guerreros universitarios utilizaron su verticalidad en ataque y la estrategia para hacer daño a su oponente. Este intercambio de ofensivas, similar al de los primeros veinte minutos, se rompió en la fase final. Ramón Vargas, en el 35', realizó una genialidad dentro del área generándose el hueco para superar a Cidao por debajo de las piernas (2-1). El Betis, tras un tiempo muerto, arriesgó con el ataque de cinco con portero-jugador y Borja Blanco devolvió las tablas al luminoso con un poderoso lanzamiento exterior (2-2).

No se vino abajo la escuadra anfitriona con esta diana, todo lo contrario, sacó de centro y Miguel Conde avanzó al ataque con decisión y dispuso del resquicio suficiente para armar la pierna derecha y anotar el definitivo 3-2. El capitán mostró el camino a la siguiente ronda con el tercer tanto y, luego, el despliegue de la retaguardia fue clave para contener las últimas acometidas con el ataque en superioridad de los verdiblancos. El triunfo se quedó en el Pabellón Fernando Argüelles y el BeSoccer CD UMA Antequera estará este jueves, 26 de noviembre, en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey que se llevará a cabo, a partir de las 17.00 horas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Esta nueva eliminatoria también se resolverá a partido único entre el 15 y 16 de diciembre.