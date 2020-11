Aferrados a la zona alta

El Marbella FC consiguió un solvente triunfo ante el Recreativo de Huelva para aferrarse a los tres primeros puestos de la tabla. En esta segunda victoria liguera fue determinante el golazo de falta directa, al filo del descanso, del "Pirata" Granero.

No obstante, el choque que mantiene al cuadro costasoleño a la estela de Algeciras y Tamaraceite, con una desventaja de cinco y de un punto, respectivamente, tuvo muchos detalles para el análisis. Por ejemplo, la capacidad de los blanquillos para sobreponerse a la expulsión por roja directa de Busquets, cuando aún restaba media hora por jugar y aún sólo tenían una diana de renta.

Pero también es más que notable la seguridad defensiva que en anteriores jornadas se había podido cuestionar en las filas del conjunto marbellí. Así se palpó durante una primera parte en la que la línea ofensiva volvió a mostrarse roma. La mejor y única ocasión clara antes de la falta que transformó Granero tuvo la firma de Alfred Planas, en la mediación del primer acto. Su disparo cruzado se marchó fuera por muy poco.

Era un primer aviso, aunque para que se decantase la balanza la afición blanquilla tuvo que esperar al minuto 38. El "Pirata" tomó el balón con la confianza que le caracteriza, la misma que ha atesorado durante años al ejecutar los saques de esquina en Primera División, y lo alojó allí donde Nauzet no podría alcanzarlo.

Fue el mejor bálsamo para un club que ha vuelto a confeccionar su plantilla con la vista puesta en el ansiado ascenso de categoría. Además, el Recreativo no tuvo apenas tiempo para reaccionar porque el descanso ya estaba muy cerca. Tras la reanudación, el Marbella FC salió dispuesto a liquidar su compromiso por la vía rápida. Un cabezazo de Gudiño obligó a estirarse de manera magistral a Nauzet, cuando ya se empezaba a cantar el gol.

Justo después vendría la mejor ocasión visitante. Fue tras un buen centro de Cera que remataría el cordobés José Antonio González. Su cabezazo se fue por encima del larguero, pero por centímetros. A esa oportunidad visitante respondió Óscar, aunque su zapatazo también se fue alto por poco. Sólo dos minutos más tarde, alcanzado el 59, las sombras oscuras volvieron al Lorenzo Cuevas. El local Busquets impactó con su codo en Yaimil, que luego se recuperó sin problemas, y el colegiado no dudó al señalar la cartulina roja directa.

Restaba media hora y el cuadro malagueño iba a estar obligado a realizar un esfuerzo adicional para atar los tres puntos que por entonces ya empezaba a acariciar. El primer susto lo generó Sillero, recién incorporado por Quiles en un carrusel de cambios en el que también saltaron al terreno sus compañeros Chuli y José Carlos. Parecía que la recta final se iba a hacer bien larga. Sin embargo, con algo de fortuna, Alfred Planas estableció el definitivo 2-0 en el minuto 72.

En esa acción, el balón tocó en Leal antes de alojarse en la portería defendida por Nauzet. El arquero del Decano no pudo hacer nada ante el desvío de su propio compañero. Cabe destacar no obstante que la acción venía precedida de una magnífica jugada individual de Gustavo Quezada. En los rostros de los locales se podía adivinar la importancia de esta tranquilizadora diana y lo que supone la victoria para no perder la senda hacia Segunda División. Los últimos compases apenas tuvieron relato. En el minuto 79, el Recre intentó a la desesperada aprovechar su superioridad numérica. Fue Seth el que remató, sin que el guardameta Alfonso tuviese problemas para atajar el cuero.