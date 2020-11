Gran triunfo del Marbella RC ante el CR. Liceo

Los marbellíes hacen del Bahía´s Park un fortín en otro triunfo muy trabajado. En esta ocasión ha sido frente al líder de este Grupo C de la División de Honor B, el CR. Liceo. Hasta el momento los visitantes habían ganado todos sus partidos.

De hecho, los madrileños empezaron muy bien, anotando su primer ensayo en los primeros minutos del encuentro. Los locales descontaron la desventaja inicial con un golpe de castigo de Pomposiello. Aunque los visitantes empezaron a demostrar su buen juego que los había llevado a estar en lo más alto de la clasificación. En gran medida, aprovecharon los errores e indisciplina de los locales. En una buena jugada colectiva de los liceístas, con muchos apoyos consiguieron aumentar su ventaja, con otro ensayo, este si con transformación. A tan solo unos minutos del final de la primera parte, otro golpe de castigo convertido por Pomposiello, reducía la ventaja del marcador (6-12), dejando el segundo tiempo abierto.

Comenzaba la segunda mitad, donde parecía que la arenga de Jesús Moreno y los posteriores cambios insuflaron energía a los locales. Solo la férrea defensa visitante distanciaba a los marbellíes de conseguir un primer posado en la zona de ensayo contraria. No obstante, una nueva conversión del joven canterano Lucas Pomposiello reducía a tres puntos la diferencia en el marcador, pero la igualdad sobre el terreno de juego era manifiesta y los visitantes volvieron a aumentar su ventaja a seis puntos, por medio de otra patada a palos.

El último cuarto de partido estuvo protagonizado por el enorme nerviosismo de ambos equipos, que vieron como se quedaba en inferioridad numérica por indisciplinas en el juego y reiteración de faltas. Circunstancias con las que se llegó a las postrimerías del encuentro, con los locales volcados en pos de la remontada. Solo valía el ensayo y su transformación para así salvar los seis puntos de desventaja. Con el tiempo cumplido, en una última melé, el capitán del equipo, Ignacio Molina (Man of the match del partido), se arrancaba desde la base y lanzaba un largo pase al ala, donde recepcionaba Pereiro, para anotar el ensayo en la esquina. Con 14 a 15, faltaba rematar con la transformación. Una patada muy escorada, que el mismo Pereiro se encargó de convertir y dar de este modo la victoria al equipo local por un escueto 16-15. No había tiempo para nada más.

Triunfo muy importante para los marbellíes y que anímicamente, les va a venir muy bien para afrontar los dos partidos (después de la jornada de descanso, por el puente de la Constitución), que les restan antes del final de año, en los que se medirán a dos de los aspirantes al ascenso a la máxima categoría de rugby nacional. En casa el 13 de diciembre ante Jaén Rugby y fuera el 20 de diciembre ante Pozuelo Rugby Unión.