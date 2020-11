"En ningún momento pensé que iba a estar en el podio del Nacional"

Carlota Torrontegui pretende continuar sus estudios con un doble grado de Derecho y ADE, pero declara que va a seguir entrenando como siempre y «a ver hasta dónde llego»

Carlota Torrontegui (Málaga, 02/05/03), lleva nadando desde hace catorce años. Cuenta que cuando tenía diez años tuvo que decidirse por un deporte, decantándose por la natación, «por ser el deporte que más me llenaba y más me gustaba».

La malagueña se entrena en el club Inacua Málaga y acaba de competir en el Campeonato de España de invierno absoluto en piscina corta de Castellón, donde ha conseguido el bronce en 200 mariposa con una marca de 2.10.89, un récord andaluz absoluto y mejor marca territorial de 17 años en 50 mariposa con 27.45.

¿Cómo se siente tras haber ganado una medalla de bronce?

Sinceramente, todavía no lo he asimilado.

¿Con qué expectativas iba al Nacional?

Yo sabía que si todo iba como tenía que ir, me iba a ir bien, porque me había entrenado bastante y yo sabía que me encontraba en uno de mis mejores momentos físicamente. Yo sabía que lo iba a hacer bien, que iba a estar entre las mejores, pero en ningún momento pensé que iba a estar entre las tres mejores. Nunca, eso no lo pensé.

Subir al podio tiene que ser muy gratificante...

Claro, me quedaba un poco grande eso porque es mi primer año como nadadora absoluta, de hecho no soy absoluta todavía, soy absoluta joven. Entonces en mi primer campeonato como absoluta coger una medalla era un poco casi imposible. Realmente ni en mis sueños me lo había imaginado.

¿Sus próximos proyectos?

Se suponía que se iba a hacer un campeonato de Andalucía por clubes, que era un campeonato que me hace mucha ilusión porque es con mi equipo, con mi entrenador de siempre, con mi club, pero al final con el tema del Covid no se hace. Entonces, de momento, seguir entrenando como hasta ahora, lo mejor posible, y ya de cara a más adelante, sobre todo en marzo o abril que se hará el Campeonato de España Open de invierno, que será el clasificatorio al campeonato más importante.

¿Cómo es su día a día de entrenamiento?

Me levanto sobre las 5.30 todos los días y entreno de seis a ocho de la mañana, voy a clase y a las 15.30 estoy otra vez en la piscina. Normalmente estoy de 15.30 a 19-19.30. Una vez que llego de nadar a las 19.30 o así a mi casa, me pongo a estudiar y me acuesto normalmente bastante pronto, sobre las 22-22.30, porque si no al día siguiente no puedo con mi vida.

¿Cómo compagina los estudios y la natación?

Yo soy una chica súper súper súper exigente y la verdad que me cuesta, porque tengo muy poco tiempo, pero el hecho de tener tan poco tiempo hace que lo aproveche mucho. Si tengo una hora al día, sé que en esa hora tengo que hacer todo lo que pueda, entonces tener esa presión, por así decirlo, hace que rinda más. Tener ese poco tiempo hace que rinda más.

Está cursando 2º de Bachillerato de Sociales y quiere hacer un doble grado, ¿no?

Sí, un doble grado de Derecho y ADE.

En un futuro, ¿qué papel le ve a la natación en su vida?

Ahora mismo me gustaría seguir viendo cómo voy creciendo como deportista. La verdad que últimamente estoy bastante motivada y claro, el sueño de cualquier deportista€ llegar a ser olímpica. Así que voy a seguir entrenando como hasta ahora, siempre todo lo que pueda y a ver hasta dónde llego.

¿En qué momento y cómo decidió comenzar a nadar? ¿Cuántos años tenía?

Llevo nadando desde que tenía tres años, toda la vida. Pero de pequeña era muy polivalente, hacía muchos deportes, muchísimos, y cuando tenía sobre los 10 años, mi madre me dijo que tenía que decidirme por uno, porque no podía estar todos los días haciendo tantos, cada día de la semana hacía uno diferente. Desde que era muy pequeña siempre me habían dicho que destacaba nadando y la verdad que era el que más me llenaba y más me gustaba, entonces decidí apuntarme en mi club, con Patrick como entrenador, que sigue siendo mi entrenador aunque ahora esté con la selección, es mi entrenador del club y desde que empecé a entrenar con él, me empezó a gustar más y más, y empecé a tener resultados. Ya con 12 ó 13 añitos comencé a tener resultados, ya tenía alguna medallita.

¿Desde cuándo compite?

Sobre los 11 años.

¿Algún logro a destacar desde que comenzó a competir?

En este campeonato, aparte de la medalla de bronce, he hecho el récord de Andalucía absoluto en el 50 mariposa, que yo creo que ha sido de las cosas que más ilusión me ha hecho, y el año pasado quedé primera de España y júnior de 200 mariposa.

¿Quiénes son sus ídolos en este deporte?

Sobre todo, como deportista femenina, Katinka Hosszú, y en cuanto a referentes masculinos tengo un montón: Chad Le Clos, Michael Phelps, Caleb Dressel...

¿Qué le aporta la natación?

Para mí es mi vida, básicamente. Ahora mismo sin la natación, sabría qué hacer, pero no estaría feliz. Es lo que realmente me hace feliz y lo que más me llena. Entrenar bien y competir bien es lo que me hace ser lo que soy, así que para mí lo es todo ahora mismo.