Luis Enrique: "Italia está en un periodo de cambio"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, analizó a Italia, rival de la selección española en semifinales de la Liga de Naciones, de la que dijo que "está en un periodo de cambio" y "deseando a recuperar el nivel" que tuvo.

"Italia está en un periodo de cambio después del disgusto de no poder llegar a la fase final del último Mundial. Tiene jugadores jóvenes, con perfil ofensivo manteniendo su fuerza defensiva", analizó en rueda de prensa.

Luis Enrique defendió la competición de la Liga de Naciones, al evitar amistosos intrascendentes de las selecciones, y mostró ilusión por conquistar el título.

"Queda lejos pero no hay otras fechas y tenemos muchas ganas de levantar un título. Hay que recuperar competiciones que no se han podido celebrar. Sería maravilloso ganarla. Siempre he sido favorable a esta competición porque evita partidos amistosos que pocas veces aportan cosas interesantes. Me parece un gran acierto y como seleccionador estoy encantado de poder participar en ella".

Y no situó a España entre las favoritas, apuntando a la otra semifinal que disputan Bélgica y Francia, a las selecciones que mejor momento protagonizan.

"La mejor selección ahora mismo es Bélgica y la segunda Francia, como indica el ránking FIFA. Italia se puede parecer a nosotros porque está deseando recuperar el nivel que ha tenido, pero veo por delante a las otras dos selecciones. Será bonito intentar llegar a la final para ver si podemos dar una alegría a España", opinó.

Los duelos ante Italia dejaron en el pasado una imagen imborrable, con Luis Enrique con la nariz rota por un codazo de Mauro Tasotti. Para el actual seleccionador español es una anécdota ya olvidada.

"Pasó tanto tiempo que lo borra todo. Ya no es un recuerdo amargo, es una anécdota en mi carrera. Me he enfrentado en banquillos con Tasotti y es algo que ni a él le gusta revivir y para mi es indiferente. No cambiaría nada de mi carrera futbolística, repetiría todos los pasos y los sinsabores que curten también", sentenció.