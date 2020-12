El UMA Antequera buscará reaccionar en el derbi ante el Real Betis FS

Hora de reaccionar. El BeSoccer CD UMA Antequera arrancó la competición con ambición y un objetivo a cumplir entre ceja y ceja. El rendimiento comenzó a ir en alza con el paso de las jornadas llegando también la inauguración del casillero de puntos en la máxima categoría. En las últimas fechas, los resultados positivos no terminan de producirse y, en especial, el triunfo se resiste. Desde la visita a Movistar Inter FS (2-3), el pasado 17 de octubre, no ha habido otra cita en la que se haya sumado los tres puntos. Sí se produjo el reencuentro con la victoria en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Real Betis FS (3-2). Precisamente, con la visita por segunda vez de los verdiblancos al Pabellón Fernando Argüelles, en apenas unas semanas, la escuadra comandada por Manuel Luiggi Carrasco "Moli" pretende lograr este viernes 4 de diciembre, a las 17.30 horas, un golpe de efecto con el que dejar atrás una dinámica negativa y emprender un trayecto de crecimiento en la recta final del 2020.

El Real Betis FS, el otro recién ascendido junto a los antequeranos, está cuajando una brillante campaña que le ha permitido situarse en el cuarto lugar de la clasificación con 16 puntos y aún un choque por disputar correspondiente a la jornada 7 frente al Levante UD FS. Los de Juan Antonio Miguel García "Juanito" han logrado tres, de sus cinco victorias, a domicilio en las canchas de Industrias Santa Coloma (1-2), O Parrulo Ferrol (2-5) y Jaén Paraíso Interior FS (3-7). En Amate, como locales, han derrotado a Osasuna Magna (4-3) y el pasado fin de semana al Pescados Rubén Burela (2-1). Este martes 1 de diciembre disputaron el compromiso aplazado de la primera fecha del calendario cayendo ante el Córdoba (1-2) con un gol sobre la bocina. Los jugadores de este conjunto cuentan con una experiencia contrastada y, dos de ellos, son malagueños; Burrito y Víctor Arévalo. Este último jugó con los guerreros universitarios la primera vuelta de su anterior etapa en Primera y no será de la partida debido a un problema muscular.

La derrota en la pista del Jaén Paraíso Interior FS, con un resultado demasiado abultado en contra (6-1), ha provocado que el plantel verde haya centrado su semana en trabajar duro para corregir errores y subir sus prestaciones ante la necesidad de empezar a sumar de tres en tres durante las próximas semanas. "No se nos deben escapar este viernes. Sabemos que esto es un deporte y este próximo partido es de rivalidad y es lo que lo hace atractivo. Betis, después de la derrota con Córdoba, busca seguir sumando. Sabemos que no va a ser el mismo rival que nos encontramos en la Copa del Rey. Va a ser un encuentro más difícil y competido. Hay que estar muy atento a la calidad de sus jugadores y a que no nos la hagan en cualquier sitio. Emilio Buendía ve portería desde todos lados y, para mí, Burrito es un jugador desequilibrante y muy importante a parte del resto de la plantilla que es muy potente", remarca Moli.

Preparar un nuevo derbi andaluz en el fortín de la Ciudad de Los Dólmenes conlleva realizar un análisis de la dinámica del adversario en la jornada 13 de Liga y detectar cuáles son sus puntos fuertes y dónde ha podido desplegar su mejor versión como indica el entrenador malagueño en estas palabras. "Casi la mayoría de los puntos, el Betis los ha sacado fuera de casa. Esto quiere decir que debemos estar atentos, porque es un equipo que pierde el respeto a domicilio y juega con mucha más comodidad sin estar tan presionados y viendo portería. Los resultados dicen cómo es el Betis lejos de Amate. Nosotros, al contrario que ellos, sabemos que estamos abajo y, si no conseguimos estos tres puntos, se nos va a complicar todo mucho y vamos a estar muy presionados y con necesidad de sacar adelante partidos, siendo algo muy difícil en esta competición".

BeSoccer CD UMA Antequera - Real Betis FS, un duelo andaluz que ha tenido episodios trepidantes en varias competiciones durante los últimos cursos, aunque este viernes queda encuadrado por primera vez en el principal escenario del fútbol sala nacional haciendo aún más especial la pugna por la valiosa recompensa que se pone en juego a partir de las 17.30h y en directo por LaLigaSportsTv. "Nos hemos enfrentado al Betis y ha habido resultados adversos. La temporada pasada estuvieron mejor que nosotros y hace tres temporadas ascendimos ganándole. Esto es ya la Primera División y hay que estar atentos y al 120% si queremos conseguir un marcador positivo en nuestra cancha. Ya es hora de conseguir un triunfo de Liga en casa y este viernes tenemos que poner todos los sentidos en el partido, concentrarnos en lo que debemos hacer y, si tenemos que tener presión, jugaremos con ella", matiza.