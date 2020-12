El Cajasur Córdoba, un hueso duro de roer para el Trops de Quino Soler

El Trops Málaga afronta este fin de semana un importantísimo partido, coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta de la liga regular en el grupo B División de Honor Plata. Los pupilos de Quino Soler, que vienen de ganar al Ikasa Madrid y con la moral reestablecida después de reencontrarse con la victoria, vuelven a jugar este sábado en su feudo, el Pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, escenario que acogerá a partir de las 18.00 horas un nuevo derbi andaluz en la categoría.

Un duelo, sin duda, de los que hacen afición, como suelen ser los enfrentamientos entre el Trops Málaga y el Cajasur Córdoba de Balonmano, por cierto, uno de los conjuntos más en forma en la presente temporada, como queda de manifiesto por sus resultados y por su situación en la tabla clasificatoria. El equipo granate es en estos momentos cuarto, con 13 puntos, a solo uno del líder y del segundo clasificado, el Iberoquinoa Antequera y el Torrelavega, respectivamente. A la jornada décima llega con 236 goles a su favor y ha recibido 224 dianas.

Por su parte, el Trops es sexto en la clasificación, con siete puntos –está a cinco del quinto, el Alarcos Ciudad Real, que es el club que cierra la zona de ascenso–, ha anotado 204 goles y ha encajado 212.

En la ida, los cordobeses ganaron al Trops en el Pabellón Municipal Vista Alegre de la ciudad califal por 21-19, por lo que los costasoleños, además de intentar llevarse el partido, la primera y más importante de las premisas, saldrán a la pista con la pretensión de ganar el 'goal average' de cara a un hipotético empate al final de la primera fase regular, situación que se antoja ciertamente complicada, aunque mientras hay vida, hay esperanza, y las matemáticas no dicen aún lo contrario.

El técnico del Trops Málaga, Quino Soler, que apenas ha tenido siete días de entreno con sus nuevos jugadores desde que fichara por el cuadro capitalino en sustitución de Daniel Ibáñez, ha hablado durante la previa del choque. Del rival, el Cajasur Córdoba, subrayó que se trata de un "buen equipo, que está haciendo las cosas muy bien, que se encuentra en la parte alta de la tabla clasificatoria y que reúne muchísimas virtudes", comentó el entrenador malagueño, que calificó el envite como "muy complicado", no en vano el cuadro cordobés "tiene una plantilla muy compensada, con muy buenos jugadores y está muy bien entrenado", añadió.

No obstante, y pese a la dificultad, Soler espera que su equipo "haga un buen partido y sea competitivo", manifestó. "Esta semana hemos entrenado muy bien. A partir de aquí, nuestro único objetivo no es otro que intentar ganar a un conjunto que, como ya he comentado, está arriba. Saldremos a la cancha con la idea de sacar un resultado positivo y más aún, en casa, ante los nuestros", recalcó el míster del Trops Málaga.

De otra parte, y según ha informado el club malagueño, la recaudación del partido –la entrada costará 5 euros– será destinada de forma íntegra a la denominada 'Operación Juguete', una iniciativa solidaria centrada en los niños y puesta en marcha por la doctora Esther Ristori Bogajo, el empresario Chicho Marín Olalla y por el diputado de Recursos Humanos de la Diputación de Málaga, Juande Villena, con el propósito de atender las peticiones de unos 300 niños de Málaga, de entre tres y diez años, "ayudando a las familias más desfavorecidas para que sus hijos tengan su deseado regalo el día de los Reyes Magos, según las peticiones que hemos recibido. Haremos todo lo posible por satisfacer cada una de las solicitudes que han hecho los niños a través de Sus Majestades de Oriente", declaró el diputado Juande Villena esta semana.

El encuentro, que será emitido en directo por el Canal de YouTube de la Federación Andaluza con la narración de José Manuel Molina y los comentarios del exjugador del Maristas, Chicho Armada, será dirigido por los colegiados Pedro Cubas Martínez y Gabriel López Martos, de la Federación Territorial de la Comunidad Valenciana.