Todos los goles de la jornada 17 de Segunda

LaLiga Smartbank no descansa. Cuando aún no ha dado tiempo a digerir los resultados de la jornada 16, los campos de Segunda División ya están preparados para un nuevo embite, que comienza el sábado y concluye el lunes. El primer día, un interesante Rayo-Logroñés (14:00 horas), ambos en la zona media de la tabla pondrá emoción a la hora de la comida. Al día siguiente se juega el grueso de la jornada, con duelos que enfrentan a equipos con necesidades dispares: el Espanyol (segundo) y el Sporting de Gijón (quinto) protagonizan el partido a priori más trascendente de la jornada. Poco después, el Sabadell recibe al Real Oviedo con la mente puesta en escapar de la zona de descenso. El lunes jugará el líder: el Mallorca recibe en Son Moix al Castellón.

No lo tendrán fácil los castellonenses ante un conjunto que no da tregua: en la jornada anterior sumó tres puntos de vital importancia contra el Almería, rival directo en la lucha por el ascenso. Oviedo y Alcorcón firmaron las tablas en un choque con un final apasionante y el Sabadell venció a domicilio al Tenerife. El Sporting de Gijón, que cerró la jornada, no pudo pasar del empate ante un Albacete hundido en la clasificación y perdió un buena ocasión para fortalecer su posición en la zona de play off de ascenso a Primera División.

Estos fueron los goles más destacados de la jornada 11

Almería - Mallorca (0-1)

El delantero Abdón Prats frenó en secó la gran racha del Almería, que llevaba diez partidos sin perder y seis victorias consecutivas, y con su gol (0-1) de chilena en la prolongación del partido, le dio los tres puntos al Mallorca, que mantiene el liderato en LaLiga SmartBank con unos espectaculares números como visitante, con cinco victorias, tres empates y ninguna derrota.

Cartagena - Espanyol (1-3)

Tres goles en nueve minutos de gran acierto en el tramo final, cuando peor se le habían puesto las cosas, llevaron al Espanyol a la remontada ante el Cartagena (1-3) y a la vuelta al liderato de LaLiga SmartBank a expensas del Mallorca que el jueves visita al Almería, en la decimosexta jornada de la competición.

Fuenlabrada - Málaga (0-2)

El Fuenlabrada puso fin a una racha sin conocer la derrota como anfitrión en el estadio Fernando Torres que se ha prolongado por espacio de nueve meses al caer por 0-2 contra el Málaga.