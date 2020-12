El Marbella FC necesita los tres puntos de su visita a Las Palmas

El Marbella de Aira buscará este mediodía (12 horas) su primera victoria a domicilio de la temporada en el campo del Las Palmas Atlético.

Otra vez la plaga de lesiones, con seis jugadores fuera y la baja además de Busquets por sanción dejan en sólo 16 jugadores disponibles del primer equipo para afrontar el choque en la isla.

José Manuel Aira habló en la previa del partido: «Barajamos 2 ó 3 soluciones para el lateral derecho y veremos de cara al partido del domingo lo que elegimos en función de lo que nos pueda demandar el rival y, sobre todo, lo que queramos hacer nosotros», apuntó el entrenador de los blanquillos.

Tantas bajas, obligan al entrenador berciano a completar la convocatoria con jugadores del juvenil. «No queremos ir con pocos efectivos y reforzamos el buen trabajo que está haciendo el club con la base y el trabajo de los chicos», apuntó.

José Manuel Aira confesó que no ha mirado la clasificación y que no le preocupa en absoluto que el equipo esté lejos de las primeras posiciones, objetivo con el que el cuadro blanquillo ha arrancado esta temporada, tras el fiasco que supuso no subir a Segunda División el pasado verano en la fase de ascenso celebrada en tierras costasoleñas.

«Sí tendremos en cuenta que el rival un equipo que ha ido creciendo con el paso de las semanas en la competición, que empezó con muchas dudas, pero que en los últimos partidos se han mostrado muy competitivo».

El partido arrancará a las 12 horas de la mañana en el Estadio Anexo Gran Canaria.