Mick Schumacher se proclama campeón de Fórmula 2

El piloto alemán Mick Schumacher ha conquistado su primer título de la Fórmula 2 después de terminar decimoctavo en la carrera de este domingo en el Circuito de Sakhir (Baréin), por lo que abandonará la categoría en lo más alto para debutar el próximo año en la Fórmula 1 con Haas.

El piloto de 21 años, hijo del heptacampeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, inició desde el tercer lugar de la parrilla la última carrera de la temporada en Baréin, en la que se vio lastrado por un bloqueo de neumáticos, y pudo asegurarse el título a pesar de todo. "Hicimos lo suficiente para ser campeones hoy. Estoy abrumado, realmente no me lo creo, no me siento campeón todavía", indicó tras la prueba.

El alemán no terminó en los puntos, pero su rival por el título, el británico Callum Ilott, tampoco sumó nada al acabar décimo, por lo que la diferencia entre ellos se mantuvo en 14 unidades.

El indio Jehan Daruvala se llevó la victoria en Sakhir por delante de su compañero de equipo en Carlin, el japonés Yuki Tsunoda, mientras que el británico Dan Ticktum completó el podio.