El Trops Málaga gana al Cajasur y se abona al triunfo con Quino Soler

Dos de dos. El nuevo entrenador del Trops Málaga, Quino Soler, no ha podido empezar con mejor pie, ya que su equipo ganó una semana más –la segunda consecutiva y pleno desde la llegada del técnico– a todo un Cajasur Córdoba de Balonmano por 22-21, coincidiendo con el primer encuentro de la segunda vuelta y, además, derbi andaluz en División de Honor Plata.

La escuadra granate llegó al Pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos como uno de los mejores equipos de la categoría, no en vano, se situaba antes del choque a solo un punto del líder, el Iberoquinoa Antequera. Sin embargo, el Trops fue capaz de superarlo y con autoridad, aunque no sin sufrimiento, lo que confirma su mejoría no solo en el juego, sino también en los resultados. Y es que seis puntos de ocho posibles en los últimos cuatro partidos, dos conseguidos con el anterior preparador, Daniel Ibáñez, y cuatro con el actual, Quino Soler, así lo reafirman, una dinámica positiva que, a buen seguro, dará moral a los albicelestes de cara al próximo choque en tierras vizcaínas ante el Trapagaran (18.30 horas).

Por su parte, el Iberoquinoa Antequera perdió en su visita al Balonmano Torrelavega por 30-24. Los de Lorenzo Ruiz se estrellaron una y otra vez contra el guardameta rival, Marco Krimer, rompiendo una racha de 7 jornadas sin perder.