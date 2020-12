Duro test para el CB Marbella contra Zornotza

El CB Marbella visita este sábado el mítico Polideportivo Larrea para jugar ante Zornotza Saskibaloi Tadea a partir de las 18:30 horas, un encuentro en el que los azulones tendrán que emplearse a fondo ante un conjunto vasco que tan solo ha perdido un partido en siete jornadas. Sin Pablo Sánchez y con Taylor Cameron entre algodones -el americano no pudo jugar en Salamanca por molestias en la espalda- Rafa Piña tendrá lo justo para saltar a la pista.

Zornotza camina tercero con seis victorias y con muy buenas sensaciones de juego. Con una plantilla muy larga y con todos sus jugadores aportando en diversas facetas es un equipo con una cara completamente nueva a la de la temporada anterior. Los de Amorebieta cuentan en sus filas con el malagueño Berni García, su jugador más peligroso. Con experiencia tanto en Oro como en Plata, en Zornotza ha cogido el rol de jugador importante y está rozando lo excelente. Junto a él, Bryson Robinson y Volodymyr Orlov forman un trio de jugadores que podrían jugar en cualquier equipo de la competición. Tras ellos, nombres como Borja Mendía, Mikel Sainz o Jeromy Rodríguez completan un roster que tiene expectativas muy altas este año.

Para Rafa Piña el conjunto entrenado por Iker Garitaonandia "es junto a Grupo Alega Cantabria uno de los rivales a batir este año. Tienen un grupo con mucha experiencia en la categoría, con muchísimos recursos en la pista y con las cosas claras de lo que deben hacer en cada momento". Así, los vascos "han ganado algunos partidos en los que quizá no han jugado bien pero aún así lo han sacado. Será un partido muy duro en el que si no estamos centrados los 40 minutos no tendremos opción alguna". Tras la victoria en Salamanca, prosigue Piña, "el equipo se ha quitado ese estrés de encima. No estábamos jugando mal pero la victoria se resistía y ante Aquimisa pudimos lograrla. Nos va a venir muy bien para jugar en Larrea".

El partido, que se jugará a partir de las 18.30 horas, corresponde a la jornada 9 de LEB Plata. Tras el encuentro la expedición regresará a Marbella por carretera, con hora aproximada de llegada marcada sobre las 7 y las 8 de la mañana.