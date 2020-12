«Queremos ser un equipo competitivo y asentarnos en la segunda división»

Rafael Marquéz es el «head coach» del único equipo de fútbol americano de la ciudad, los Málaga Corsairs. Su posición como entrenador jefe lo convierte en una pieza imprescindible en el club que él mismo fundó y que arranca este fin de semana su participación en la serie B de la Liga Nacional.

¿Cuándo empezó a entrenar a los Corsairs y cómo se animó a aventurarse en ese reto?

Llevo entrenando al equipo desde que lo fundé en el 2016. El fútbol americano es mi pasión y era inexcusable que no lo potenciara en mi propia ciudad. Empecé entrenando a 15 chavales en los campos de cemento de Huelin y 4 años después estamos en la Liga Nacional. Málaga Corsairs es el equipo andaluz con más fichas de jugadores, en la categoría masculina son 49, junto a 7 técnicos y en la femenina son 18 jugadoras, más 2 técnicos.



¿Cuánto tiempo lleva en el mundillo del fútbol americano?

Pues ya van 10 años, he entrenado a varios equipos de Eslovaquia llegando a estar en su selección nacional. Durante mi carrera he pasado por las Ligas Checa y Austríaca hasta llegar a España.



Con esa trayectoria tan internacional, ¿ha logrado llegar a vivir de este deporte?

Lamentablemente no, en Europa es muy complicado dedicarse en exclusiva de manera profesional al fútbol americano. Este deporte tendría que evolucionar mucho para que diera para vivir.



¿Qué cree que aporta el fútbol americano con respecto a otros deportes?

¿Qué le cuesta más trabajo a los jugadores que entran nuevos en el equipo?

Depende de los deportes que hayan practicado antes, normalmente lo que cuesta más es el contacto. Es difícil adecuarse a buscar impactar con alguien cuando el resto de deportes, por su normativa, busca evadir dicho contacto. Los jugadores que vienen del balonmano se adaptan más rápido que los del fútbol o el baloncesto.

Otro rasgo importante que les enseño a los nuevos jugadores es a quitarse manías. Por ejemplo, todo el mundo corre por instinto mirando hacia delante y es complicado que se acostumbren a mirar hacia atrás para estar pendientes de la posible recepción de un balón.

El principal valor que se fomenta es la honradez, no vale hacerse el listo y jugar con las reglas, es un deporte muy chivato y hay que ser honesto. Con el fútbol americano se pone de manifiesto el valor del esfuerzo ya que tanto la parte física como la técnica requieren mucho trabajo. Cuando se juega en un deporte semiprofesional lo importante son los valores que adquieras para aplicarlos a tu día a día, he aprendido que no importa todo lo que arrastres detrás, siempre que te caes hay que levantarse.Es un encuentro complicado, los Cavaliers son favoritos en la Liga y disponen de muchos más fondos que nosotros. Los corsarios afrontamos el partido con mucha ilusión y vamos a darlo todo, aunque tengamos algunas bajas complicadas en la línea ofensiva. El foco está puesto en los rookies, jugadores de nuevo ingreso, debido a que no sabemos cómo van a responder en su primer partido ya que debido al Covid-19 no hemos tenido ni pretemporada.La constancia y la versatilidad, puede irnos mejor o peor pero nunca paramos de trabajar y tenemos una gran capacidad de adaptación, somos un equipo joven con mucha ilusión.La financiación, no recibimos ninguna ayuda pública y nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento de Málaga. Las reuniones que mantenemos con la Institución se quedan en palabras y cabe destacar que somos el único equipo a nivel andaluz que no recibe ninguna ayuda de su propio ayuntamiento. El estadio Ciudad de Málaga solo se utiliza para el atletismo y está muerto de risa, solo pedimos que se nos proporcione un espacio propio para poder entrenar.Las derrotas son siempre duras porque te quedas con la sensación de que todo lo que has hecho no ha servido para nada. Lo que hay que hacer cuando se pierde un partido es mirar hacia atrás para ver lo que has hecho mal, corregirlo y seguir progresando.

¿Qué requisitos físicos tiene que tener un buen jugador de fútbol americano?

No tienes que ser alto y fuerte como muchas veces se cree, no existe ningún requisito físico que haya que tener para practicar este deporte. En el fútbol americano tengas la característica deportiva que tengas se te puede usar por lo que está abierto a un rango muy amplio de la población. Cabe destacar que es vital trabajar el físico, tu configuración inicial es irrelevante si se trabaja diariamente.

La idea es asentarnos en la segunda división nacional. Queremos ser un equipo competitivo y nuestro objetivo es quedar entre los dos primeros del grupo y llegar a la semifinal.