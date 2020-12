Un serio CB Marbella asalta el Polideportivo Larrea

Victoria de renombre la del CB Marbella en el Polideportivo Larrea de Amorebieta ante Zornotza Saskibaloi Taldea por 66-70. El conjunto azulón sumó su segunda victoria en cuatro días tras realizar quizá los 40 minutos más serios de toda la temporada. David Knudsen con 17 puntos, Devin Wright con 14 puntos y 9 rebotes y Lucas Muñoz con 12 puntos, fueron claves para ganar en el País Vasco.

El primer periodo fue de respeto absoluto entre ambos equipos. Aunque las ventajas beneficiaban al CB Marbella, que tuvo a Wright y Knudsen como pilares ofensivos, el rebote defensivo daba opciones a un Zornotza que se mostraba muy serio y corría con mucho orden al contraataque. Con un triple sobre la bocina cerraban los vascos el primer acto con 21-17 tras un fallo garrafal de los de Piña. Así, el CB Marbella no se iba del partido ni se descentraba. Luka Majstorovic, con unos grandes minutos tanto en ataque como en defensa, conseguía hacer daño en la pintura dando relevo a un exhausto Wright. El serbio, que realizó su mejor partido, aportó físico, trabajo y mucha intensidad, siendo importante y acaparando balones. Lo mismo que Jeffrey Godspower, que se hizo fuerte en el rebote y hacía volar a su equipo, que aunque no conseguía remontar el partido se veía con muchas opciones de victoria al descanso (39-35).

Tras el descanso, Adri Fuentes se desataba no en anotación, sino en el control del partido. Asistía dos veces a Devin Wright, muy superior a su par, y a Lucas Muñoz para que éste forzara una falta y se fuera a la línea de personal. No se encontraban los locales en la pista y ante la permisividad de los árbitros el físico marbellí se imponía en defensa. Con 50-55 se llegó a los últimos diez minutos. Zornotza pegaba un arreón y empataba el partido, incluso se ponía por delante (57-55), lo que obligaba a Rafa Piña a pedir tiempo muerto. Estaba el partido para el más valiente y Piña tiraba de los jóvenes de la plantilla. Jeffrey Godspower, Lucas Muñoz, Luka Majstorovic€ juventud al poder para dar descanso a los primeras espadas del equipo a la espera del final apretado. Ahí es donde tenían que estar Adri Fuentes, Devin Wright, Kenan Karahodzic y David Knusen y el plan salió a la perfección. Un triple de Adri Fuentes, sus únicos puntos del partido, ponía al equipo 64-67 tras volver a remontar de la mano de Lucas Muñoz y el equipo se hizo fuerte para sacar del partido a un Zornotza que no sabía responder a lo que proponía Marbella, que desde la línea de personal cerraba un partido que devuelve al equipo la confianza y la moral del trabajo bien hecho (66-70).