El Trops Málaga quiere confirmar su buena racha en tierras vascas

El Trops Málaga necesita reafirmar este sábado, en tierras vascas, su buena racha de resultado de los últimos encuentros. El conjunto que entrena Quino Soler se medirá a partir de las 18.30 horas al Trapagaran Eskubaloia, el último clasificado del grupo B de División de Honor Plata, que llega a la jornada undécima con solo un punto, conseguido en su feudo ante precisamente la otra escuadra malagueña de la categoría, el Iberoquinoa Antequera (28-28).

Aunque, a priori, pudiera parecer que el Trops tiene un compromiso cómodo, lo cierto es que el técnico malagueño no se fía de su rival, ya que, casi con toda seguridad, recuperará a uno de sus jugadores más importantes, como es el caso de Ignacio Suárez, quien venía arrastrando una lesión de tobillo desde semanas atrás. Curiosamente, el primera línea es el segundo máximo goleador del grupo B de División de Honor Plata, con 58 goles anotados en ocho partidos, un dato que llama poderosamente la atención y certifica la calidad del auriazul, de 21 años de edad, dado que milita en el equipo colista de la categoría.

El Trops Málaga, sexto clasificado con nueve puntos, quiere sumar su tercera victoria consecutiva, ya que, de conseguirla, metería presión al Cajasur –se enfrenta este sábado en casa (19.30 horas) al Alarcos Ciudad Real, el cuarto en la tabla–, que es el quinto clasificado e instalado en puestos de la fase de ascenso, si bien, cabe recordar que los cordobeses tienen ganado el 'goal average' a los malagueños.

Los malagueños se encuentran en clara dinámica positiva, no en vano, no pierden desde el 31 de octubre. «Será un partido complicado, contra un buen rival que, por diversas circunstancias, no está sacando los resultados que quisiera, pero tiene muy buenos jugadores y en casa juegan con una intensidad muy alta», manifestó Soler.