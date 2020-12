El Barcelona pondrá a prueba su angustia ante el líder, la Real Sociedad

Un Barcelona angustiado que se encuentra a nueve puntos de la cabeza de la clasificación se enfrentará este miércoles a las 21 h en el Camp Nou al nuevo líder de la Liga, la Real Sociedad, que ha disputado dos partidos más que los azulgranas.

Los de Ronald Koeman llegan a la cita después de una semana con dos derrotas seguidas (Cádiz y Juventus de Turín) y un triunfo con sufrimiento (Levante). El objetivo de Koeman es aprovechar los dos partidos de Liga de esta semana en el Camp Nou, ante Real Sociedad y Valencia, para sumar seis puntos y escalar posiciones en la clasificación.

Ahora mismo el Barça es octavo con 17 puntos, a nueve de la Real Sociedad (ha jugado dos partidos más) y el Atlético de Madrid, y a seis del Real Madrid (tiene un partido más).

Koeman consideró que el triunfo por la mínima ante el Levante "fue muy importante para el ánimo del equipo" teniendo en cuenta la situación en la Liga y el tropiezo ante el Juventus de Turín, que provocó que el Barça perdiera la primera plaza del grupo en la Liga de Campeones.

La duda es si ante la Real Sociedad Koeman volverá a apostar de inicio por el sistema de juego 4-2-3-1 como hizo por primera vez desde que es entrenador del Barça el pasado domingo ante el Levante. A pesar de ser preguntado por ello en la rueda de prensa previa al encuentro no quiso desvelarlo.

De ello dependerá el encaje de piezas en la zona de ataque. Con las lesiones de Ansu Fati y Ousmane Dembélé, Koeman cuenta en estas posiciones con Leo Messi, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Pedro González 'Pedri', Trincao y Coutinho, a los que se podrían añadir Riqui Puig y Carles Aleña si el técnico holandés decidiera apostar por dos interiores. Otra bala que hay en la recámara es el extremo del filial Konrad de la Fuente, quien ya entró en la convocatoria ante el Levante pero no dispuso de minutos.

Messi, el autor del único gol ante los 'granotas', alcanzará a Pelé como máximo goleador de la historia de un mismo club si anota un tanto ante la Real Sociedad. Ahora van 643 a 642.

La Real Sociedad busca dar un golpe sobre la mesa mañana en el Camp Nou para ser tenido en cuenta definitivamente en esta Liga y lo hará sin dos de sus máximos puntales, Mikel Oyarzabal y David Silva, de nuevo de baja, y ante un Fútbol Club Barcelona irregular al que no rascan un punto en su casa desde 1995.

El feudo azulgrana es el peor de todos los de la Primera División para el conjunto entrenado por Imanol Alguacil, que participó como jugador hace 25 años en ese último éxito realista en la capital catalana. Ahora la Real está fuerte y el Barça muestra dudas, pero las bajas de Oyarzabal y Silva, que no va siquiera convocado, pueden condicionar el encuentro para un equipo vasco que acusa también la baja de su portero Miguel Ángel Moyá y la del central Aritz Elustondo, ausencia ésta última que la Real puede cubrir bien con Zubeldia y Le Normand.

Los vascos llegan justos de gol a este encuentro, aunque no de un juego que les permite generar ocasiones que no materializan, lo que se ha traducido en seis partidos entre LaLiga y Europa sin ganar, aunque también sin perder. Alguacil ofreció descanso a algunos de sus mejores hombres en el derbi guipuzcoano ante el Eibar (1-1), pendiente de este encuentro para el que se espera vuelvan al once titular Nacho Monreal, Gorosabel o Willian José, que destacaron en la clasificación europea ante el Nápoles en Liga Europa y se quedaron en el banquillo contra los eibarreses.



Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergiño Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Pedri, Coutinho; Messi, Griezmann y Braithwaite.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Willian José y Januzaj.

Árbitro: Sánchez Martínez. (Comité Murciano).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.00