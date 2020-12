El CD Rincón recibe en el día más importante de su historia al Alavés en la Copa

Llegó el gran día. El modestísimo CD Rincón, de la División de Honor Andaluza, será hoy noticia por jugar en la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés, el verdadero «Glorioso», un histórico del fútbol español que está ya asentado en la Primera División del fútbol nacional, y que hoy será el rival de los rinconeros, desde las 21 horas, en la eliminatoria de la Copa del Rey.

Desgraciadamente, el partido no se juega en Rincón de la Victoria. El coqueto estadio del CD Rincón no tiene el suficiente empaque, a juicio de la Federación Española, para que se viva allí el día más importante en los casi 50 años de historia del club axárquico. La cita es en La Rosaleda y sin público, ni malagueño ni rinconero, por culpa de esta maldita pandemia que no va a conseguir deslucir una noche para el recuerdo, sea el que sea el resultado final.

El equipo axárquico se entrenó ayer en La Rosaleda iniciando este sueño que desembocará en los 90 minutos de esta noche en Martiricos. Sorprender al Alavés parece casi imposible sobre todo porque el rival llega a Málaga con la mosca detrás de la oreja.

Y es que el Alavés acude a La Rosaleda con la misión de evitar lo sucedido en la pasada edición de este torneo, cuando a las primeras de cambio cayó eliminado ante el Real Jaén, un rival de Tercera, con el que perdió 3-1 en el estadio de La Victoria.

El partido será sin presencia de público pese a que la Junta de Andalucía autorizaba un aforo máximo de cuatrocientos espectadores, cifra que el CD Rincón ha considerado insuficiente para sacar beneficios económicos debido a los gastos que supone abrir a los aficionados un estadio como el de La Rosaleda.

Esto contrasta con lo que vivió el Alavés en Jaén hace un año, donde la gran afluencia de espectadores ayudó al equipo jienense a superar al vasco, pero también se beneficiará el conjunto que entrena Pablo Machín de que jugará en un terreno césped natural y de grandes dimensiones, ya que el del Francisco Romero es bastante mas pequeño y de hierba artificial, con lo que los locales hubieran tenido esa baza a su favor.

Los vitorianos no quieren tropezar con la misma piedra, por lo que buscarán resolver la eliminatoria desde los primeros minutos. Pablo Machín utilizará a los jugadores menos habituales en LaLiga Santander, pero no le quiere dar la espalda a una competición en la que ya demostró que se puede llegar lejos.

El técnico soriano rotará el «once» titular de los babazorros y deja en Vitoria a los lesionados Víctor Laguardia, que además está sancionado; Ximo Navarro, Manu García y Pere Pons, mientras que las novedades en la convocatoria podría ser Jorge Franco «Burgui», y el canterano Sergi García.

Los cambios también llegarán en la portería donde Antonio Sivera tendrá sus primeros minutos oficiales de la temporada y estará acompañado por una defensa en la que debutará como titular el portugués Tomás Tavares por la derecha, mientras que por la otra banda podría partir de inicio el joven Javi López.