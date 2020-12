El Rincón Fertilidad jugará el sábado un partido de Liga en pleno parón por el Europeo

Vuelve la competición para el Rincón Fertilidad. Y lo hace, curiosamente, en plena fase final del Europeo de balonmano de Dinamarca. Este próximo sábado, las «panteras» de Suso Gallardo deberán disputar el encuentro aplazado en su día ante el Uneatlántico Pereda cántabro, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Resulta muy curioso que este partido oficial se juegue en pleno parón de la Liga española y de todas las del resto de Europa por la disputa de un Europeo que, precisamente, terminará el domingo, solo 24 horas después de este choque liguero entre malagueñas y cántabras.

Con todas las grandes ligas del continente descansando por el campeonato continental de Dinamarca, ¿por qué el Rincón Fertilidad juega este fin de semana en pleno parón?, ¿por qué decide el club malagueño jugar este partido ahora, sabiendo que no va a poder contar ni con la argentina Rocío Campigli ni con la brasileña Isa Medeiros, ambas ya de vacaciones de Navidad y solucionando sus visados para regresar a Málaga, y, en teoría, sin poder tener tampoco a las tres internacionales españolas, Sole López, Merche Castellanos y Silvia Arderius?

Pues todo tiene una explicación muy lógica. El nuevo sistema de competición de la Liga Guerreras Iberdrola en esta campaña 2020/2021 provoca que haya partidos en esta primera fase sin trascendencia competitiva de cara al resto de la temporada. Y es que los 16 equipos de la máxima categoría del balonmano español se han dividido en dos grupos de 8 equipos cada uno. En esta primera fase, los cuatro primeros de cada grupo jugarán por el título y los cuatro últimos, por no descender. La cuestión es que se arrastran los resultados de la primera fase para la segunda. En el caso de este Rincón Fertilidad-Uneatlántico Pereda del sábado, las malagueñas jugarán la segunda fase por el título mientras que las cántabras lo harán por la permanencia, por lo que el resultado de este choque es intrascendente para el futuro. Ganar, empatar o perder no cuenta porque las «panteras» de Suso Gallardo y las santanderinas separarán sus caminos en la siguiente fase de la competición y este resultado del sábado no computará para el futuro.

Por eso, el Rincón Fertilidad ha priorizado no sobrecargar a partir de enero todavía más su calendario y se ha «quitado» este choque aplazado en pleno Europeo. No ha podido hacer lo mismo con el otro partido que tiene pendiente frente al Atlético Guardés porque en este caso sí es un duelo entre rivales directos por el título de Liga y ahí Suso Gallardo necesitará a toda la artillería para luchar por 2 puntos vitales en el objetivo de luchar por intentar ganar la presente Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021.

Queda por saber, de cara al partido contra el Uneatlántico Pereda, qué pasará con Sole López, Merche Castellanos y Silvia Arderius. En principio, no se contaba con ellas cuando se colocó este partido en este próximo fin de semana porque lo normal es que España hubiera estado luchando estos próximos días por acabar entre las seis primeras el Europeo. Pero lo cierto es que no les han ido muy bien las cosas a las «Guerreras» en Dinamarca y ayer mismo acabaron la competición, con su empate ante Montenegro (26-26), en el que ha sido su último partido de esta cita continental.

En las próximas horas, las tres «panteras» internacionales volverán a Málaga y está por ver si Suso Gallardo mantiene su idea inicial de darle minutos este próximo sábado a las menos habituales o, ya que tiene de vuelta a Sole, Merche y Silvia, cuenta con ellas para este partido. No parece lo más lógico teniendo en cuenta la carga de entrenamientos y partidos que han tenido las «guerreras» en estas últimas semanas, pero la decisión final la tiene que tomar el técnico malagueño.

Ante la imposibilidad de jugar en el pabellón de Ciudad Jardín, ocupado con otro evento, el partido se jugará en el Polideportivo Municipal de Coín, a partir de las 19 horas, que tendrá una capacidad máxima de 120 abonados en las gradas.

Aprovechando esta nueva cita liguera, se llevará a cabo la recogida de juguetes para Cruz Roja Española. Las entradas disponibles se intercambiarán por juguetes nuevos que serán donados a la organización no gubernamental dentro de la campaña «Juguetes por sonrisas». Desde el pasado día 9 está en marcha esta acción solidaria, en la que participa Fundación Rincón y para la que se han habilitado espacios en las Clínicas Rincón de La Farola en Málaga, Rincón de la Victoria y Torre del Mar, donde depositar sus donativos.