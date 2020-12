El Barça se encalla ante el Maccabi y cede el liderato

Un Barça cansado se encalló ante el juego físico Maccabi Playtika de Tel Aviv en el Palau Blaugrana (67-68) y cedió el liderato de la Euroliga, que ahora comanda en solitario el CSKA Moscú. En un partido igualado, el conjunto azulgrana, sin el pívot Brandon Davies por lesión, jugó su cuarto partido en siete días y echó de menos la clarividencia ofensiva habitual para frenar el juego interior de un rival que capturó 12 rebotes ofensivos.

El Maccabi pisó la pista del Palau con las ideas claras. Sin Davies, baja de última hora por unas molestias musculares, insistió Ioannis Sfairopoulous en plantear un partido físico, aprovechando su superioridad en la zona con Othello Hunter y, especialmente en el primer tiempo, con Dragan Bender, máximo anotador del Maccabi con 15 puntos.

El Barça no interpretó correctamente donde estaban las ventajas. Insistía buscando puntos en la pintura y el equipo israelí cerraba espacios forzando tiros precipitados. No entraron los triples de Wilbekin, que acabó el partido con solo 7 puntos, pero tenía suficiente con la aportación en la pintura para dejar el 12-17 tras los primeros diez minutos. Que el Barça no estaba cómodo lo demostraron las cero asistencias de Calathes en el primer tiempo y las dificultades de hacer daño en la zona de Mirotic.

Así, Jasikevicius encontró en el tiro exterior una solución. Entró Kyle Kuric y respiró el Barça. Dos triples del estadounidense igualaba el encuentro (22-22, min.14), pero los azulgrana seguían sin estar cómodos en el parqué. No obstante, el Maccabi se precipitó desde el perímetro con Dorsey algo desafortunado y vio cómo, desde la línea de tiros libres, su rival se iba al descanso con una mínima ventaja (32-30).

Las defensas no mandaron en el tercer periodo. Se encontró algo más cómodo en la zona el Barça y falló más desde el perímetro. En cambio, en el Maccabi aparecieron exteriores como Dorsey o Bryant para compensar la falta de acierto en el primer tiempo. Cuando pudo correr, el equipo local gozó de una ventaja con la que se daba un respiro (44-39, min.25), pero los fallos desde la línea de 6,75 metros penalizaron a los azulgrana, situación que aprovechó Maccabi para igualar el encuentro.

El Barça se sostuvo con un actor inesperado, Pustovyi, y un protagonista como Higgins, que dejaban el 54-53 antes del último acto. Volvió a dominar el ritmo el Maccabi, que controló el rebote ofensivo y anotó con facilidad (59-63, min. 35). Paraba el partido Jasikevicius y el Barça, con más orgullo que juego, anotaba dos triples de Kuric y Calathes para comandar de nuevo el encuentro (67-63, min.37).

Parecía que el equipo catalán encarrilaría el envite, pero se quedó sin anotar en los últimos tres minutos. El partido se enloqueció. No entraron los triples de Kuric y se multiplicaron las pérdidas en las filas de los locales. El Maccabi, con más orgullo que ideas, anotaría cinco puntos, los dos últimos con un mate de Hunter a 13 segundos para el final. En la última posesión, muy bien defendida por los visitantes, Higgins se jugó un triple forzado que no entró. Se consumía así la derrota azulgrana, la cuarta de la temporada en la Euroliga.



Ficha técnica

67 - Barça (12+20+22+13): Calathes (11), Higgins (16), Abrines (3), Mirotic (12) y Pustovyi (8) -cinco inicial-, Hanga (-), Bolmaro (-), Smits (5), Oriola (-), Martínez (-) y Kuric (12).

68 - Maccabi Playtika Tel Aviv (17+13+23+15): Wilbekin (7), Bryant (10), Caloiaro (4), Bender (15), Hunter (10) -cinco inicial-, Jones (2), Casspi (2), Dorsey (14), Dibartolomeo (2), Blayzer (-), Zizic (2) y Zoosman (-).

Árbitros: Ilija Belosevic, Matej Boltauzer y Robert Vyklicky. Elminados: Bender (min.37)

Incidencias: partido de la decimoquinta jornada de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana.