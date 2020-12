El CB Marbella mantiene su inercia positiva ante el Reina Yogur Clavijo

Triunfo de los que de verdad suman para un CB Marbella que supo sufrir de lo lindo para sumar una victoria más en su casillero ante Reina Yogur CB Clavijo por 70-66. El conjunto azulón, tras un buen primer tiempo en el que sin muchas florituras y sin mucho brillo se puso 37-28, terminó sufriendo por culpa del acierto exterior riojano. A falta de dos minutos el encuentro estaba empatado, pero la muñeca de David Knudsen y el dominio del rebote marbellí terminaron por cerrar el quinto triunfo de la temporada.

Llegaba Marbella con buenas sensaciones al partido tras dos triunfos consecutivos lejos de casa. Sabiendo que si tumbaba a los riojanos les superaban en la clasificación y volvían al balance positivo el equipo de Rafa Piña salió dispuesto a conseguir el objetivo. Kenan Karahodzic, muy enchufado en los primeros compases, era quien cogía la batuta anotadora con cinco puntos que abrían la lata. Jaume Lobo, por parte del CB Clavijo, se metía en la zona por todos los resquicios que encontraba para ir dando aire a su equipo. Con diez puntos prácticamente consecutivos el base del conjunto logroñés se emergía como la figura de su equipo, que con un tiro en el último instante del primer periodo se iba ganando 17-19.

Las situación no era preocupante para Marbella, que sin hacer su mejor juego conseguía perforar el aro visitante. Lucas Muñoz le metía una marcha más al partido y el Decano empezaba a volar. Un buen segundo periodo del cordobés, tanto en dirección como en anotación, le daba ventaja a su equipo, que con Devin Wright superando en cada jugada a Hampl y Niang se hacía grande en la pintura. Lo mismo sucedía con Taylor Cameron. Tras varios partidos ausente y con tan solo un entrenamiento en el cuerpo tras su recuperación Rafa Piña le daba entrada a la pista por la carga de faltas de sus exteriores. Quizá no brilló como acostumbra, pero solo el hecho de verle de corto y corriendo con el equipo ya le daba ánimos a la cosa. Así, con una canasta final de Lucas Muñoz, el CB Marbella se iba al descanso con el resultado a favor por 37-28.

CB Clavijo sabía que si por dentro no tenía ventaja sobre Marbella tendría que buscar un plan b, y ese no era otro que el lanzamiento exterior. Con tiros cómodos tras mover la posesión hasta buscar la mejor opción y algunos estratosféricos y muy bien defendidos por los marbellíes los de Jenaro Díaz anotaban cinco jugadas consecutivas desde más allá del arco y volvían a sentirse con ganas de ganar el partido. De una renta cómoda a un 46-47 tras un dos más uno de Niang y la película era otra bien distinta en el Carlos Cabezas. Sacaba de nuevo Piña a sus primeros espadas y metía más físico con Jeffrey Godspower, que desde el rebote defensivo creaba transiciones rápidas para sus compañeros. Una nueva canasta de Wright y con Godspower metiendo tiros libres Marbella se fue al último cuarto ganando 55-53.

No estaba la cosa para bajar la intensidad y así lo pedía Rafa Piña desde el banquillo. Jaume Lobo y Alfredo Ott seguían dando un recital de juego y Clavijo se metía en el partido en cuanto le daban un resquicio. La metía de tres el equipo visitante y respondía en dos ocasiones consecutivas un David Knudsen que llegó a Marbella para este tipo de partidos. Cuando el balón está caliente, balones directos al de Dinamarca. Se echó el equipo a las espaldas el 'rubio' y el equipo era otro en los instantes finales, justo cuando con todo a favor para empatar el partido con poco más de un minuto por jugarse Niang y Lopes fallaban dos canastas debajo de aro que quitaron la respiración a más de uno en la grada. Ahí sabían los locales que tenían medio partido en el bolsillo pero que no había que bajar el listón. Así, las faltas a la desesperada del equipo de Díaz buscando el fallo desde la personal no surtía mucho efecto. Lucas Muñoz erraba, sí, pero luego Knudsen no temblaba a la hora de lanzar y certificó el triunfo del CB Marbella por tercer encuentro consecutivo (70-66).