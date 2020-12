Un CB Marbella en racha visita al Innova Cheff Zamora

Penúltimo partido del año para el CB Marbella ante Innova Cheff Zamora este próximo martes a las 19:00 h en el Pabellón Ángel Nieto. Los azulones, tras tres triunfos consecutivos que le colocan en la zona noble de la tabla, quieren irse a las vacaciones de navidad sumando uno más ante uno de los equipos más complicados de la Liga LEB Plata en su feudo. Es por ello que tanto la plantilla como el cuerpo técnico se han conjurado para intentar volver de Castilla y León con buenas sensaciones.

El Decano ha cogido una buena racha de resultados tras salir del bache post-Covid19. Tras perder ante Círculo Gijón, Grupo Alega Cantabria y Juaristi ISB, los de Piña se repusieron ganando a Aquimisa Carbajosa, Zornotza y Reina Yogur CB Clavijo. Parece que la inercia positiva del equipo gana partidos, ya que ante los riojanos a pesar de no hacer un buen juego y un trabajo regular se consiguió sumar un valioso triunfo. Muchas cosas deben cambiar en Zamora si se quiere tener opciones ante un conjunto ya experto en la competición. "Zamora es muy peligroso y más cuando juega en casa. Tienen una muy buena plantilla, con Libroia manejando al equipo y jugadores como Canda o Stefanuto jugando a un gran nivel. Vamos a tener que trabajar mucho si queremos ganar", asegura Rafa Piña. Junto a ellos, Mario Álvarez, John Carroll o Christopher Iza, que llegaron a Zamora para ser importantes y por el momento están cumpliendo las expectativas.

El equipo de Saulo Hernández acumula las mismas victorias que el CB Marbella -cinco- pero con un encuentro más -diez-. Se antoja importante conseguir ganar en el Ángel Nieto para ir consolidando posiciones en la clasificación e ir sacando ventaja a sus perseguidores más importantes de cara al final de la primera vuelta. Así, de sacar un resultado positivo, no solo se adelantaría a los zamoranos sino que también podría aprovecharse de los resultados de los enfrentamientos entre rivales directos que se enfrentan esta jornada. El objetivo, para Adri Fuentes, es muy claro a estas alturas de la temporada. "Para nosotros estar arriba no es una obsesión, pero sí sabemos que tenemos equipo para pelear por estar cerca de la cabeza. Ahora mismo solo pensamos en ganar partidos y colocarnos en la zona de Play Off. Luego ya veremos cuando queden pocas jornadas para cerrar la segunda vuelta donde estamos".

Por parte del CB Marbella viaja toda la expedición para el partido a excepción de Pablo Sánchez. Taylor Cameron, ya recuperado de sus dolencias en la espalda y con minutos ante CB Clavijo, volverá a ser un jugador importante junto a David Knudsen, que ante los riojanos completó quizá su mejor partido como azulón. El equipo ya está en Zamora tras viajar durante toda la noche del domingo y trabajará antes del partido en el pabellón de juego.