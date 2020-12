El UMA Antequera cierra el año en Tudela con mucho en juego

Ganar un partido en Primera División se había convertido en un ejercicio complejo del que no acababa de hallar la solución adecuada el BeSoccer CD UMA Antequera. En las últimas semanas, los pupilos «Moli» Carrasco se han esforzado por revertir la situación y encontrar el procedimiento más fiable para resolver el enigma que le separaba de la victoria. No solo han aumentado el nivel de ejecución en la máxima categoría, también han superado las dos eliminatorias de Copa del Rey en la que han participado; dieciseisavos de final contra el Betis (3-2) y octavos con Palma Futsal (4-3). Moral y confianza han obtenido los guerreros universitarios con estos resultados y quieren mantener el acierto en la última prueba del 2020, esta tarde a las 20.00 horas, en el Ciudad de Tudela.

El duelo con Aspil- Jumpers Ribera Navarra FS se convierte en trascendental a pesar de no haber concluido aún la primera vuelta del campeonato: se miden dos escuadras inmersas en la batalla por la permanencia. Los antequeranos persiguen una nueva hazaña con la que continuar creciendo, sumar por tercera vez seguida y tomar un poco más de distancia con un adversario directo, mientras que el cuadro navarro cuenta con la presión de no tener margen de error ante su afición y la necesidad de volver a reencontrarse con el triunfo, algo que no logra desde el pasado 11 de noviembre en Córdoba (2-3).

Saber gestionar todas las situaciones del juego se posiciona como una clave del partido de este miércoles para no caer en la precipitación generada por el valor de los tres puntos. Miguel, Óscar, Conejo y Dani Ramos, recuperándose de una lesión del ligamento anterior cruzado de la rodilla, son los únicos de la actual plantilla que participaron en el último precedente en Tudela en noviembre del 2018. «Esta semana vamos a intentar que siga la buena racha y si somos capaces de sacar algo positivo en Aspil, sería importantísimo. Los chicos están respondiendo con una exigencia tremenda en los entrenamientos y a todas horas, una mentalidad ganadora y eso pone más sencillo el trabajo» apuntó Moli Carrasco en la previa.