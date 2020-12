En 1991 Tim Burton comenzó el rodaje en San Francisco de uno de sus grandes éxitos. En 1993 se estrenaba la película donde conocimos a Jack Skelington. El rey de la ciudad de Hallowen que junto a su perro Zero descubría la ciudad de la Navidad y veía cómo su vida cambiaba de manera radical. La luz que proyectaba su descubrimiento hacía que todo su mundo cambiara. La película «Pesadilla antes de Navidad» se convirtió en un gran éxito y sólo su primera representación teatral recaudó más de 50 millones de dólares. La temporada de Unicaja estaba siendo extraña, más allá de la COVID-19 que no se ha cebado de manera especial en el equipo verde, no se ha tenido que aplazar nada más que dos partidos del equipo de Luis Casimiro, a grandes partidos sucedían encuentros inexplicables y llegado este momento, cuando todo parecía que la racha victoriosa se consolidaba y el equipo se mostraba más regular, han llegado las lesiones y las derrotas.

Las primeras son lances del juego, las segundas, a pesar de los problemas físicas, rozan de nuevo lo inexplicable.

Gal Mekel se reincorporó y parecía destinado, por fin, a formar una dupla demoledora con Alberto Díaz. Llegó la lesión del malagueño y se quedó como único playmaker. Se lesionó y hubo que fichar a Frankie Ferrari, un gran jugador, a toda velocidad. Milosavljevic estaba a punto de volver después de más de un año lesionado y se ha vuelto a romper. Operación de menisco y me temo que adiós a la temporada. Carlos Suarez volvió de su lesión y después de unos pocos partidos vuelve a lesionarse y estará fuera entre 5 y 6 semanas. Una baja muy importante en lo grupal aunque dado la poca cancha que Luis Casimiro, de manera increíble, le estaba dando, no debería afectar al rendimiento del equipo. Estas bajas y los posteriores resultados para mi sólo tienen una conclusión: lo importante que es Alberto Díaz para el equipo.

El malagueño se multiplicó ante las bajas, aumentó los minutos en cancha y lideró al equipo a una buena racha de victorias. Su ausencia, como ya había ocurrido otras temporadas, ha supuesto derrotas y frustraciones. Hay jugadores, y ahí incluyo también a Carlos Suarez, que son vitales para un equipo y un proyecto más allá de la cancha, y estos aunque el entrenador a veces no lo vea, lo son. Alberto Díaz ha demostrado que está preparado para liderar este proyecto y que su ausencia se nota más que ninguna otra. Su presencia es vital para el juego de Unicaja.

La derrota ante el Fuenlabrada unida a la del Ratiopharm Ulm alemán, ambas en el Palacio Martín Carpena, son difíciles de entender. Aún con las bajas el equipo tiene que sacar adelante estos encuentros. La derrota en la Eurocup da un grupo más plácido en los desplazamientos, no en lo deportivo y deja la sombra de la Virtus en el horizonte de los cuartos de final.

La derrota ante el Urbas Fuenlabrada de este pasado martes deja al equipo sin colchón para clasificarse para la Copa del Rey de Madrid 2021. Se ha gastado la bola extra en casa ante un equipo inferior en casa y ahora hay que ganar todo lo que queda si queremos defender el subcampeonato del año pasado. Todo lo que no sea ganar al Betis de Plaza y al Baskonia en el Carpena, y a Bilbao y Burgos a domicilio podría dejar al equipo fuera de la fase final de Madrid. Andorra, Murcia y Manresa están a una victoria y los del Principado tienen un partido menos debido a los aplazamientos por la pandemia. Cualquier derrota podría suponer un sorpasso.

Y como la Navidad dicen que todo lo cambia espero que esta vez más que nunca sea verdad. Y no me quedo en lo deportivo. En unos días la vacuna comenzará a ser suministrada y eso abre un halo de esperanza, pero tenemos que seguir con todas las medidas de precaución.

Disfrutemos al máximo de estas fiestas pero no pongamos en peligro nuestra vida, ni la de los que más queremos. Felices Fiestas a todos dentro de lo posible y sed buenos, que queremos seguir viéndonos y leyéndonos muchos años.