La San Silvestre del Real Club Mediterráneo será virtual del 26 al 31 de diciembre

El Real Club Mediterráneo de Málaga celebrará la II San Silvestre Solidaria RCM, este año en modalidad virtual, a beneficio de la Casa del Sagrado Corazón, conocida como el Cottolengo de Málaga, cuyo objetivo es acoger, cuidar y acompañar a personas que necesitan una atención urgente.

La prueba, que permitirá la participación desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación 'Cruzando la Meta', se podrá realizar del 26 al 31 de diciembre (ambos días inclusive). La inscripción, de hecho, está abierta hasta el mismo día 31.

Las distancias que se podrán seleccionar serán cinco y diez kilómetros. La edad mínima para inscribirse es de 14 años (nacidos en 2006) y los menores solo podrán competir en la carrera de 5.000 metros.

La cuota de la inscripción son diez euros y a los participantes se les entregará una bolsa del corredor, con una camiseta técnica, y recibirán un diploma online. También se ha puesto en marcha el denominado 'dorsal 0', que tendrá un coste de cinco euros y que serán íntegramente para la Fundación del Cottolengo de Málaga.

En el Cottolengo hay personas, según la organización, "a las que la vida no les ha ido bien pero que con ayuda pueden salir adelante". "Personas mayores sin recursos, familias con un hijo recibiendo un tratamiento médico del que depende su vida y que no pueden pagarse ni una pensión, personas sin hogar para las que no hay plaza en los recursos existentes y que no pueden seguir viviendo y durmiendo en la calle, familias que vivían en un coche o gravemente enfermos que necesitan a esta Casa del Sagrado Corazón", recuerdan.

Durante la primera edición se inscribieron 550 personas, el límite establecido por la organización, lo cual permitió entregar 5.500 euros al Cottolengo, que lleva más de 50 años de ayuda a personas con necesidades.