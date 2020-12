Torrox se viste de gala para presentar el Arena Handball Tour Academy

El Arena Handball Tour Academy ha sido presentado en sociedad este lunes en el Teatro 'Villa de Torrox'. Este nuevo proyecto impulsado por la Real Federación Española de Balonmano, tiene como objetivo principal mantener activo el balonmano playa durante todo el año a través de un completo calendario de actividades divulgativas y promocionales.

A este acto, que contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, asistió también el alcalde de Torrox, Óscar Medina; el concejal de Deportes de la localidad malagueña, José Manuel Fernández; el secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Antonio Rosales; y el vicepresidente primero de la Real Federación Española de Balonmano, José María Fernández. En las gradas de Teatro 'Villa de Torrox', decenas de invitados de lujo: los cuatro Equipos Nacionales concentrados allí, al completo.

Francisco V. Blázquez, presidente de la RFEBM, señaló que "estamos marcando un cambio total en el concepto que tenemos de nuestra modalidad, y este Arena Handball Tour Academy supone un paso más con el que generar ilusión a través de la formación, la promoción, la responsabilidad social y deportiva. Es un orgullo que nuestro balonmano playa sea reconocido en todo el mundo, pensemos en lo que estamos creando, ilusión y entusiasmo, para volver más fuertes. Y en Torrox, en este 2021, vamos a demostrar con el EBT Finals de lo que somos capaces, no tenemos techo".

Por su parte, el alcalde de Torrox, Óscar Medina, afirmó que "este es el salto de calidad y el impulso definitivo a un 2021 en el que Torrox debe liderar el turismo en esta zona de Málaga. Los mejores equipos de Europa estarán aquí, y estoy orgulloso de albergar un evento deportivo del más alto nivel continental, con la repercusión económica que reportará".

Por último, José María Arrabal, secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, reconoció que "el balonmano playa es un fenómeno emergente e imparable, y todo ello llega gracias a la inteligencia de los rectores del balonmano español para posicionar esta disciplina. El deporte es parte de la solución en estos tiempos que corren, y los deportistas dais ejemplo de ello cada día. Andalucía ama el deporte, y el deporte transfiere valores muy importantes para la sociedad".

TORROX VOLVERÁ A SER SEDE DE LA COPA DE ESPAÑA

Durante este acto, y a tenor de la presentación de Torrox como Sede Europea de Balonmano Playa gracias a su elección para albergar el EBT Finals 2021 del 3 al 6 de junio, también se anunció otro evento que tendrá lugar en la localidad malagueña: la Copa de España de Balonmano Playa del 28 al 30 de mayo en la Playa de la Ferrara. Será la quinta edición consecutiva en la que el torneo que abre la temporada estival y el Arena Handball Tour se celebre en Torrox.

El concejal de Deportes de Torrox, José Manuel Fernández, destacó que "la Copa de España es el evento más importante que tenemos en el municipio, y estamos muy contentos de contribuir y ser parte activa en el desarrollo del balonmano playa durante los últimos años. Seguimos apostando por el deporte y que este tenga una repercusión económica y social en Torrox".

PEPA MORENO, EMBAJADORA DE LOS EQUIPOS NACIONALES DE BALONMANO PLAYA

Durante su discurso, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, anunció que, por primera vez en la historia y al igual que sucede con Hispanos y Guerreras, los Equipos Nacionales de Balonmano Playa tendrían embajador. Este cargo recaerá en María José Moreno, todo un icono en esta disciplina, en la que fue 71 veces internacional -5ª en ránking histórico- y anotó 537 puntos, récord histórico en las Guerreras de la Arena.

La propia Moreno no podía evitar la emoción al recordar a Diego Carrasco como "una figura fundamental en mi vida, y cómo no, en mi andadura en el balonmano playa". Para la nueva embajadora, "este es un día muy especial para mí por todo lo que me ha dado este deporte, lo amo profundamente".

EPICENTRO DEL BALONMANO PLAYA EN ESTE FINAL DE AÑO

El balonmano playa ha regresado a escena en este final de año celebrando en Torrox diferentes actividades.

Por un lado, en el plano estrictamente deportivo, las selecciones españolas de la modalidad, tanto absolutas como juveniles, han sido concentradas en El Morche, dentro del municipio de Torrox, para establecer una primera toma de contacto con el renovado plantel técnico: indispensable para encarar los retos que afrontan en 2021.

Aprovechando la presencia de los internacionales españoles, todos ellos y ellas han sido sometidos a un test de rendimiento y un estudio antropométrico, bajo la tutela de la parcela deportiva, con el objetivo de conocer su realidad deportiva y sanitaria, así como sus características físicas.

Además, y ya desde una perspectiva formativa, se están desarrollando de forma paralela dos actividades: por un lado, unas jornadas telemáticas que giran en torno al papel de la mujer en esta modalidad deportiva; y por otra parte, un clínic de entrenadores con la presencia de los distintos seleccionadores nacionales, así como de algunos de los principales entrenadores del Arena Handball Tour.

Intenso programa de actividades que se engloban dentro del proyecto Arena Handball Tour Academy, y que se completa esta semana con un torneo de categoría infantil y cadete, aparejado a una recogida de juguetes con el fin de llevar a cabo una visita y donarlos al área de Asistencia Social del Ayuntamiento de Torrox para los niños más necesitados del municipio.