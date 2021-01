Los Lakers ganan en el regreso a Memphis de Gasol

Marc Gasol regresó hoy a Memphis (EE.UU.), donde fue una leyenda de los Grizzlies durante una década, y se anotó una esforzada victoria con Los Angeles Lakers (94-108) en un partido emotivo pero también accidentado para el español por una lesión en el ojo que le dejó sangrando sobre la pista.



Gasol no había jugado en Memphis desde que fichó en 2018 por los Toronto Raptors, con quienes se llevó el título de la NBA ese mismo año.



En la vuelta hoy a la que fue su casa, el pívot consiguió 7 puntos, capturó 4 rebotes y sumó 6 asistencias en 24 minutos.





Honored at the place he called home from age 16, by the team he gave 11 years to. pic.twitter.com/BeGayExuTp