Courtois protesta: "No somos marionetas"

Thibaut Courtois, guardamenta belga del Real Madrid, criticó este sábado a LaLiga por obligarles a viajar a Pamplona en mitad del temporal y tener que disputar el partido (0-0) frente a Osasuna y recordó que no son "marionetas que tienen que jugar siempre" y que, antes que nada, tienen que pensar en la seguridad de todos los implicados.

"Hemos podido jugar, pero desde LaLiga es un poco lamentable lo que nos han hecho, (también) al Rayo Vallecano y a otros equipos, creo que el temporal se sabía hace tiempo que iba a pasar. No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, hoy no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y LaLiga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar", dijo a Movistar TV.

"Nosotros hacemos lo que nos piden -continuó-, si nos dicen que si no vienes pierdes los tres puntos, si ves como está Madrid, como está la situación, hemos venido al campo con la carretera llena de nieve, tampoco creo que sea tan seguro y antes que nada hay que pensar en la seguridad de la gente, tenemos familia y no somos marionetas que tenemos que jugar siempre".

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró en la rueda de prensa posterior al encuentro que el duelo de El Sadar no fue "un partido de fútbol" ya que "las condiciones eran muy complicadas" y el partido no se debería haber jugado.

A su juicio, se debió haber aplazado "claramente" el choque ante Osasuna por el estado del terreno de juego: "Nosotros jugamos el partido porque nos dijeron, pero al final en estas condiciones hemos visto lo que hemos visto", explicó con enfado el técnico del Real Madrid.