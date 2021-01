El golf también le da la espalda a Trump

La PGA (Asociación de Jugadores de Golf, por sus siglas en inglés) ha indicado este domingo que la cita de 2022 de su campeonato anual -uno de los cuatro torneos que componen el Grand Slam junto con el US Open, el Masters de Augusta y el Abierto Británico- no se celebrará en el campo propiedad de Donald Trump en Nueva Jersey.



En un comunicado, la PGA ha subrayado que toma esta medida tras la postura adoptada por el presidente de EE UU y dueño de la instalación tras los sucesos del pasado miércoles en el Capitolio de Washington, donde cientos de partidarios del mandatario asaltaron el edificio para impedir la sesión que certificó la elección de Joe Biden como próximo líder del país.



"La Junta Directiva de la PGA ha votado esta noche ejercer su derecho a poner fin al acuerdo para disputar el Campeonato de 2022 en el Trump Bedminster", subrayó en Twitter su presidente, Jim Richerson.





"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President