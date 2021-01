Muere a los 30 años de un paro cardíaco el futbolista Christopher Maboulou

Christopher Mauboulou, un futbolista que llegó a jugar en la primera división francesa con el Sporting Club de Bastia y que el pasado año vistió la camiseta de un equipo de regional, murió con 30 años a causa de un paro cardíaco cuando jugaba un partido con unos amigos.



El Bastia anunció en su cuenta de Twitter "la muerte trágica" de Maboulou y presentó "su más sincero pésame" a su familia, amigos y allegados". Su fallecimiento se produjo en la ciudad de Montfermeil, a las afueras de París, donde había nacido.





?? Le Sporting Club de Bastia vient d'apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l'ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch'ellu riposi in pace ?? pic.twitter.com/BetCHg2IYg