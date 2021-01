Alpine muestra el A521 de Alonso y Ocon

El equipo Alpine de Fórmula 1 ha desvelado este jueves el diseño del A521, el monoplaza con el que el español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, y el francés Esteban Ocon competirán la próxima temporada en la Fórmula 1.



La marca francesa ha explicado que el color negro, presente en el diseño "temporal" para el invierno, "es un tributo al prototipo A500 F1 de 1975".



Además, en la parte trasera del monoplaza incluye los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa y británica. "No puedo esperar a conducirlo por primera vez en un circuito", aseguró Esteban Ocon.



Alpine mostró el A521 en el marco de la presentación del plan estratégico del Grupo Renault, que pondrá el equipo de Fórmula Uno en el centro del proyecto y apostará para su gama deportiva por tecnología cien por cien eléctrica.





