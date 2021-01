CB Marbella visita al UDEA Algeciras este sábado

Enerdrink UDEA Algeciras DAM y CB Marbella se verán las caras en el que será el primer envite de la segunda vuelta de LEB Plata en un derbi que marcará sin duda muchos de los objetivos de uno y otro. El partido será el sábado 16 de enero a las 19:00 horas. El Marbella es octavo, último puesto de play off, con seis victorias y un partido aplazado que recuperará las próximas semanas, mientras que UDEA Algeciras es noveno con cinco victorias.

El equipo de Javi Malla necesita ganar para no perder de vista los puestos de play off e igualar en triunfos al CB Marbella. Por su parte, los de Piña quieren ganar y empezar a escalar posiciones tras las derrotas en la prórroga ante Innova Chef y Ciudad de Ponferrada. Los malagueños ganaron el partido de la primera vuelta frente a Algeciras con un resultado favorable de 77 a 64. Adri Fuentes y David Knudsen fueron los máximos anotadores del equipo con 15 y 19 puntos respectivamente.

Rafa Piña, en declaraciones para Cadena Ser, explicó que el equipo "llega bien a este mes de enero, aunque el parón de la semana pasada habrá sido bueno si conseguimos ganar en Algeciras. No podemos decir que nos ha beneficiado porque parar siempre es complicado". Para el entrenador del CB Marbella "este partido no tendrá nada que ver con el primero, que quizá ganamos con soltura porque llegábamos muy bien de la pretemporada. Algeciras se ha reforzado y ha cambiado su cara. En esta liga todo el mundo puede ganar y la cosa no se va a decidir hasta el final. Nosotros el año pasado no nos clasificamos para la fase de ascenso por uno o dos puntos y la primera vuelta del equipo no fue buena, pero cogiendo una buena racha de resultados cualquiera puede estar arriba".

El entrenador siguió explicando que "UDEA dará mucha guerra, será un partido muy complicado. Ha mejorado en juego y en número de jugadores, ha dado un salto de calidad y tendremos que estar al 200% para poder superarles".

El partido se jugará a puerta cerrada, algo que deslucirá el derbi en la grada, pero no en la pista. Las restricciones sanitarias están obligando a muchos equipos a no contar con su afición, pero los clubes deberán amoldarse para poder frenar la nueva ola de Covid-19 que azota al país en estos momentos.