Un grupo de montañeros nepalíes logra la primera ascensión invernal al K2

Un equipo formado por 10 alpinistas nepalíes logró este sábado la primera ascensión invernal al K2 (8.611 metros), el único de los 14 ochomiles que no había sido coronado en invierno, una hazaña considerada como el último gran desafío del montañismo, informó 'Seven Summits', organizadora de la expedición.



"Lo hemos logrado, creednos, lo hemos hecho", afirmó en su Twitter 'Seven Summits'. "Escaladores nepalíes han hecho cima finalmente en el K2. La "montaña salvaje" ha sido escalada en la temporada más peligrosa: invierno", añadió la compañía.





16 Jan 2021?????

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE

?The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season:WINTER

Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh