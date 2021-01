«Ver a un compañero de equipo jugar a ese nivel en la NBA es como un sueño»

Domantas Sabonis se está convirtiendo en un jugador franquicia de la NBA. En su quinta temporada en la Liga norteamericana muestra una asombrosa capacidad para batir los récords de su equipo, Indiana Pacers. Domas es ahora un jugador reconocido a nivel mundial, pero antes de llegar al «cielo» americano se forjó en toda su etapa de formación en las canchas de Málaga, pasando por EBG y Unicaja, antes de su desembarco en la NBA.

Si alguien conoce bien al ahora estrella de los Pacers, ése es el malagueño Enrique Cortés, quien compartió con Domas vivencias en las pistas y en los vestuarios, tanto en EBG como en el Unicaja, y que continúa jugando al baloncesto, él en Irlanda, tras pasar también por la Universidad en EEUU.

Enrique ha vuelto estos días a su ciudad natal por el parón que sufre su Liga irlandesa por la pandemia. El excompañero del pequeño de los Sabonis desvela a La Opinión de Málaga los secretos de la estrella de la NBA.





Domas Sabonis y Cortés charlan durante un partido en su etapa en EBG.

«Teníamos un buen equipo y destacábamos dentro de nuestra generación, pero él destacaba también con los mayores. Se le notaba. Tú lo veías y te llamaba la atención», asegura Enrique Cortés, que puede presumir de haber crecido junto a Domas avanzando en todas las categorías inferiores hasta llegar a júnior, momento en el que Domantas debutó con el Unicaja en la ACB de la mano de Joan Plaza.

Son muchos años, casi 9, que les sirvieron para conocerse tanto dentro como fuera de la cancha. «Al principio, de pequeño, tenía algún problema con el idioma, pero en cuanto cogía un poquito de confianza era muy gracioso y humilde, tratando a todos sus compañeros de igual a igual, por lo que mantiene muchos amigos aquí en Málaga de los que compartimos vestuario», recuerda Enrique.

Juntos, Enrique de escolta y Domas de ala-pívot, marcaron una época con la generación del 96 de la cantera de Unicaja. Ambos formaron parte de un equipo glorioso y lleno de triunfos que hacía prometer un futuro brillante para el conjunto malagueño, del cual también formó parte, por cierto, el ahora jugador del primer equipo, Francis Alonso, con quien Enrique también tiene mucha relación.

Cortés asegura que jugar con Sabonis era «magnífico». «Tener a una persona de este calibre en tu equipo al que puedes lanzarle la pelota, que siempre finaliza y ayuda tanto con puntos como rebotes y asistencias... era una maravilla. Sobre todo verlo durante tantos años, ver cómo iba progresando e iba subiendo todas las categorías. Era una gozada».

Sin embargo, en ningún momento durante su infancia, el malagueño creyó que su entonces compañero de vestuario llegaría a ser All Star de la NBA: «La verdad que no. Se le veían muy buenas maneras y destacaba por encima del resto, pero de ahí a ser All Star de la NBA, a ser un jugador tan importante, hay un paso enorme. Nunca imaginé que fuera a llegar tan lejos, pero me alegro muchísimo de lo que ha hecho y creo que lo va a seguir haciendo en los próximos años».

Enrique reconoce que, cuando llegó a Los Guindos, no sabía quién era Arvydas Sabonis, el padre de su amigo y compañero, pero sí recuerda la repercusión que tenía el equipo cuando iban a jugar fuera de Málaga y le pedían autógrafos a Domas. No recuerda que Arvydas les viera jugar en Málaga, pero sí que acudió a verles a algún torneo. «Está claro que recibió la herencia de su padre, especialmente jugando en el poste, la inteligencia con la que sabían leer los partidos y la gran habilidad para distribuir la pelota».

Llegar a la NBA y asentarse como titular en un equipo que es asiduo a clasificarse para los play offs de la Conferencia Este no es fácil. Pero Domas lo ha conseguido. En esta temporada 20/21, fue reconocido en la primera jornada con el premio a «Mejor jugador de la Semana». Llegar hasta aquí no es posible para todos. De ahí, la emoción que sintió Enrique al ver al lituano debutar en Estados Unidos: «Ver jugar a un amigo tan cercano en esa Liga es algo inimaginable. Cuando salió drafteado, la sensación fue increíble. Cuando lo vi jugar por primera vez con jugadores como Lebron James o Russell Westbrook fue como «madre mía, yo he jugado con este chaval». Es una sensación increíble».





Ambos excompañeros, en una visita de Enrique a Domas en 2019.

Enrique, que visitó a Domas en Estados Unidos en 2019, mantiene contacto con él de forma periódica, y se atreve a dar un pronóstico de dónde puede estar el techo del que fue su compañero de equipo durante 9 años, desde EBG al Unicaja. «Un MVP es algo extremadamente complicado, pero con lo competitivo que es y con las ganas y trabajo que le pone a todo, no me extrañaría verle ganar un MVP».

«Para mí, verle jugar en la NBA ha sido un sueño cumplido». Domantas Sabonis se encuentra, quizás, en su mejor momento como jugador de baloncesto con libertad de minutos y con datos de récord. Le quedan muchos años de carrera deportiva. Pero si Enrique Cortés le tuviera que poner un límite, le augura el «cielo» de la NBA junto a su padre: «Su techo va a ser el Salón de la Fama», sentencia.