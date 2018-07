Tour de Francia 2018: Conoce las etapas de los Pirineos y los Alpes

El sábado 7 de julio comienza una nueva edición del Tour de Francia, una de las competiciones más esperadas por los amantes del ciclismo. El Tour 2018 cuenta con 25 puertos puntuables, de los cuales 11 se disputan en las etapas alpinas y 10 en las pirenaicas. En total son seis etapas, tres en los Alpes y otras tres en los Pirineos.



El equipo Groupama-FDJ resumía con dos emoticonos a lo que se enfrentaran los deportistas en estas etapas del Tour de Francia 2018.





At the launch of 2018 @letour route today. ABSOLUTELY BRUTAL. Some of the toughest stages I´ve ever seen. Sure not many sprinters in Paris. pic.twitter.com/1fpiag33Py