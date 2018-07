El BMC gana la crono y pone líder a Van Avermaet

El belga Greg Van Avermaet, campeón olímpico en ruta, se vistió con el maillot amarillo del Tour merced al triunfo del BMC en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa disputada en Cholet con un recorrido de 35,5 kilómetros, con un segundo puesto del Sky que le permite a Chris Froome recuperar gran parte del tiempo que se dejó en la caída de la primera jornada.



Vuelo rasante del BMC en un recorrido rompepiernas, exigente, en el que se mostró superior desde los primeros kilómetros. La escuadra estadounidense, plagada de especialistas, marcó en meta un tiempo de 38.46 minutos, a una media de 54,944 kms/hora.



BMC superó el pulso a los grandes favoritos del Sky, que se quedó a 4 segundos del objetivo. El Quick Step fue tercero a 7, el Mitchelton cuarto a 7 y el Sunweb de Dumoulin a 11. No pudo defender con éxito el maillot amarillo el eslovaco Peter Sagan, ya que el Bora solo fue séptimo a 50 segundos.



Movistar, que salió en tercer lugar, salvó los muebles con la décima plaza a 53 segundos del ganador y a 49 del Sky de Froome, lo que significa que el britànico recorta tiempo a Landa y Valverde y lo amplía respecto a Quintana.





