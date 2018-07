Sagan se impone en Quimper y Van Avermaet sigue líder

El eslovaco Peter Sagan (Bora) sumó este miércoles su décima victoria en el Tour de Francia tras alzar los brazos con autoridad en la quinta etapa, disputada entre Lorient y Quimper y un viaje de 204,5 kilómetros, en la que el belga Greg Van Avermaet (BMC) retuvo el jersey de líder.



Intratable el triple campeón mundial en la meta elevada de Quimper, donde ofreció una lección marca de la casa en un largo esprint en el que batió al italiano Sonny Colbrelli (Bahrain) y al belga Philippe Gilbert (Quick Step). El español Alejandro Valverde, en una llegada propicia para sus aptitudes de rematador, se conformó con la cuarta plaza.



Se dieron cita todos los clasicómanos a la hora de la verdad. La llegada era propicia por ser en cuesta y estrecha. Y allí estuvieron en la disputa. Entre todos Peter Sagan para sacar pecho en su maillot verde por segunda vez. Incontestable cuando arrancó para anular los intentos de Gilbert y evitar que lo cazara Colbrelli.



Era la décima victoria en el Tour para el ciclista de Zilina de 28 años, cifra que solo superan en activo Kittel (14), Greipel (11) y Cavendish (30). Un paso más para lograr su sexto jersey verde en París, con permiso del colombiano Fernando Gaviria, con quien empató a dos en su duelo particular.



Día sin consecuencias para los favoritos, atentos en los últimos kilómetros por sus estrecheces y posibles cortes. El BMC buscó la etapa, como el Movistar con Valverde, y Sky asumió la responsabilidad hasta que dejó el bastón de mando a los hombres más rápidos en llegadas en cuesta.





El resumen de la etapa cinco, en un minuto.

RT to win this @MaillotjauneLCL signed by @GregVanAvermaet ??

RT pour gagner ce @MaillotjauneLCL signé par @GregVanAvermaet ??



By @lecoqsportif - @LCL #TDF2018 pic.twitter.com/XCQvJdX4m0