Omar Fraile, primer triunfo español en el Tour 2018

El español Omar Fraile (Astana) ganó la decimocuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint-Paul Trois-Chateaux y Mende, de 188 kilómetros, , en la que el británico Geraint Thomas (Sky) mantuvo el lider



Fraile conquistó la primera etapa española en el Tour desde la edición de 2016. Llegó en solitario con un tiempo de 4h.41.57, con 4 segundos de adelanto sobre el francés Julian Alaphilippe (Quick Step) y el belga Jasper Stuyvens (Trek).



Revive el último kilómetro de la victoria de Omar Fraile:





??? Relive the last kilometer which saw the solo victory of @OmarFraile!

??? Revivez le dernier kilomètre qui a vu la victoire en solitaire d'Omar Fraile !#TDF2018 pic.twitter.com/ZKPvXysduU