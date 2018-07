Tour de Francia: Quintana vence y Thomas da otro paso hacia la victoria final

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia, disputada entre Bagnères-de-Luchon y Saint-Lary-Soulan sobre 65 kilómetros, para no irse con tan mal sabor de boca de la ronda gala que domina un Geraint Thomas (Sky) que se enroca como líder en la clasificación general sacando tiempo a su compañero Chris Froome.



Quintana atacó al pie del último de los tres grandes puertos de esta breve y explosiva etapa y, al estar relativamente lejos del liderato, tuvo un margen de beneficio por parte del Sky que aprovechó para ir superando a ciclistas que iban en fuga y, ya en cabeza tras la ayuda del escapado Alejandro Valverde, tiró en solitario hacia la meta.



Por detrás, Geraint Thomas saltó a todos los ataques importantes y en cambio Froome, que parecía al pie del Col du Portet (HC) que iba fuerte saliendo a por Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), acabó cediendo para poner todavía más en duda su liderazgo en el equipo británico, que tiene ahora más acento galés.





