Tour de Francia: Thomas se queja del golpe de un espectador el día después del incidente de Froome con un gendarme

El maillot amarillo Geraint Thomas se quejó este jueves de un incidente provocado la víspera por un espectador cerca de la llegada de la decimoséptima etapa del Tour de Francia en el Col du Portet.



Una foto difundida en las redes sociales muestra el gesto de este espectador que extiende el brazo por encima de las barreras en dirección del ciclista cuando Thomas esprintaba en la subida.





