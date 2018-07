Recorrido y perfil de la etapa 21 del Tour de Francia

Al Tour de Francia 2018 sólo le quedan los 116 kilómetros de la última etapa, la que partirá desde Houilles, en la periferia de París, y terminará en los Campos Elíseos de la capital francesa, para tocar el cielo con las manos, a un edad tardía, los 32 años.

La etapa no plantea ninguna dificultad y servirá para homenajear a Thomas, el nuevo ganador de la ronda gala, que ya ató tal condición en la prueba contra el crono del sábado.

"No sé qué decir. Es simplemente lo máximo. No pensé ganar el Tour de Francia en las tres semanas de carrera y de pronto... he ganado la carrera. No puedo hablar. Es simplemente increíble", dijo el británico.

"La última vez que lloré fue cuando me casé. No sé qué me pasó. Me siento en una nube. Me sentí fuerte en la contrarreloj, realmente bien", añadió el virtual ganador del Tour.