El Jumbo vuela en la crono y Teunissen conserva el 'maillot amarillo'

Como un avión se comportó el equipo holandés del Jumbo Visma para arrasar en la contrarreloj de 27,6 kilómetros de Bruselas y conservar el maillot amarillo de Mike Teunissen, en la que Geraint Thomas y Egan Bernal al frente del Ineos lograron sacar tiempo a todos los rivales de la general.



Gloria para el Jumbo, único equipo que bajó de los 29 minutos (28.57), a una media de 57,202 kms/hora, dejando con la miel en los labios al Ineos, perdedor de la crono por 20 segundos, pero ganador en la pelea entre lideres.



Movistar no tuvo su mejor día con una mediocre decimoséptima plaza a 1.05 minutos del ganador. Eso no fue lo peor: Nairo Quintana y Mikel Landa, los jefes de la escuadra telefónica cedieron 44 segundos a los grandes favoritos, Thomas y Bernal, triunfadores en la segunda etapa del Tour.



Jumbo no dio opción. Levantó de la sala de espera al Ineos, que salió el primero, después de más de dos horas como ganador. La miel en los labios para la escuadra británica, que nunca ha ganado una crono, tampoco como Sky. Al final a casa por 20 segundos. Tercera plaza interesante para el Deceuninck de Enric Mas, una buena manera de entrar en el Tour después del primer examen serio.





A team victory and a team celebration ??

Une victoire en équipe, c'est aussi une célébration en équipe ?? @JumboVismaRoad #TDF2019 pic.twitter.com/L5tGn0jQmT — Tour de France™ (@LeTour) 7 de julio de 2019

Thomas y Bernal toman posiciones

Great fan support ahead of stage two. Lots of people wanting to meet last year's race winner @GeraintThomas86 #TDF2019 pic.twitter.com/MRVnQajHv2 — Team INEOS (@TeamINEOS) 7 de julio de 2019

Final de infarto y remate del Jumbo

?? @JumboVismaRoad est la première équipe à remporter un contre-la-montre par équipe du Tour de France avec le Maillot Jaune depuis Crédit Agricole et Stuart O'Grady en 2001. #TDF2019 https://t.co/YKvZAjIr6I pic.twitter.com/VGL7QBdIce — Tour de France™ (@LeTour) 7 de julio de 2019

Ineos salió pronto y terminó comiéndose las uñas hasta que pasó el Jumbo, peroya han tomado posiciones en la clasificación de líderes. No hubo grandes destrozos, pero sí alguna diferencia que ya resulta significativa.Sobre un recorrido llano, monumental, que salía junto al Palacio Real y finalizaba en el Atomium, el Ineos marcó un registro de 29.18, suficiente para irse al hotel cal ver que algunos rivales habían quedado tocados.sobre el dúo del Ineos, Romain Bardet tope negativo de ilustres con 59, Richie Porte 57. Por otro lado, terminaron con razones para sonreír Enric Mas, a menos de un segundo, el colombiano Urán a 8, el francés Pinot a 12, el "Tiburón" italiano Nibali a 15 y el danés Fuglsang a 21.Lapuso sobre la pista a Thomas y Bernal y les permitirá manejar la carrera sin la obligación de defender un maillot amarillo y los rivales obligados a moverse para limar diferencias, a ser posible ante de la primera cita de montaña en la sexta jornada.No faltó la emoción hasta el último metro. El Katusha de Zakarin marcó el mejor tiempo en el punto intermedio del km 13 y acabó cediendo por 6 segundos, el CCC polaco, ganador el año pasado se quedó en 11, ela 15 y el, lanzado para superar al Ineos, se dejó las ilusiones por menos de 8 centésimas. El campeón del Mundo de la especialidad murió en la orilla.. La escuadra del líder empezó pronto a volar, dejó clara su intención en los pasos intermedios de los kilómetros 13 y 20 y pulverizó por 20 segundos el registro del Ineos.la estructura de 102 metros de altura construida para Expo de Bruselas de 1958 que representa un cristal de hierro. Sus enormes esferas de acero de 18 metros de diámetro adornaron la foto del grupo holandés, donde viajaban los Tony Martin, Van Aert, Kruijswijk y George Bennett, quien secundan a Mike Teunissen en la general.En el top ten ya aparecen, los ganadores reales de la crono en materia de clasificación general. Un primer aviso en vísperas de etapas de transición hacia la montaña. El Ineos no ganó la etapa ni se puso el maillot amarillo, pero cumplió el tercer objetivo: colocar a sus líderes al frente. El Tour sale este lunes de Binche, en suelo belga, y finaliza en Epernay, territorio francés, con un recorrido de 211 kilómetros, ondulado al final con 4 pequeñas cotas que pueden dar alegría a la jornada.