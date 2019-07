Simon Yates gana de nuevo y Alaphilippe resiste pero cede tiempo ante un gran Pinot

Una nueva exhibición de Simon Yates (Mitchelton Scott) le permitió al británico ganador de la Vuelta 2018 proclamarse rey de los Pirineos con una victoria en solitario en la inédita cima de Prat D'Albis, en una jornada en la que el francés Thibaut Pinot hizo temblar la general y peligrar el maillot amarillo de su compatriota Julian Alaphilippe.



Yates, de 26 años, ganador de la primera jornada pirenaica en Bagnéres de Bigorre, repitió la jugada. Se metió en la escapada buena, atacó en el último puerto y levantó los brazos en la niebla de la cima para celebrar con tiempo su segundo triunfo en el Tour de Francia.



Le sobraron 30 segundos a Yates, lo que les faltó para alcanzarle a Pinot y a Mikel Landa, protagonistas de la etapa. El francés dinamitó la carrera atacando a saco en el Prat D'Albis, asfixió a un buen número de rivales y se colocó cuarto en la general a 1.50 de Alaphilippe, a quien se le vio ceder por vez primera.



