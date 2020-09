Sin ataques no hay Tour de Francia que valga

A Wouter Poels, antiguo ayudante de Chris Froome, hoy al servicio de Mikel Landa en el Bahrein, le dieron este miércoles el premio a la combatividad, según el criterio de un jurado formado por organizadores y periodistas franceses. El galardón no puede quedar desierto y se le distinguió por el esfuerzo que supone correr el Tour con una costilla rota desde la primera etapa. Los premiados, sin embargo, debían haber sido los espectadores que no se quedaron dormidos en el sofá después de presenciar una de las etapas más aburridas de todos los tiempos, no solo de la ronda francesa, sino de la historia del ciclismo mundial.

Al igual que se juegan partidos de fútbol horribles, de baloncesto en los que solo se recuerda el último segundo gracias a una canasta maravillosa, en ciclismo también hay etapas malas, y la de este miércoles se ganó el jersey amarillo que perdió Julian Alaphilippe, posiblemente despistado y aburrido, al coger un bidón a falta de 17 kilómetros para meta, lo que está prohibido. Sin esperárselo, como un regalo del cielo, el 'maillot' fue a parar al británico Adam Yates. Increíble que un ciclista experimentado como Alaphilippe, y sobre todo su equipo, cometieran semejante error. Del puesto número uno pasó al 16. Para olvidar.

Yates, líder de regalo

Sin ataques en el pelotón no hay Tour que valga, pero tampoco Giros, Vueltas y cualquier carrera por extraña que resulte. Tan mala fue la etapa que hasta resulta imposible encontrar en la noble historia del Tour, desde su fundación en 1903, una jornada en la que no hubiera un solo ataque. No los hubo desde la salida de Gap hasta la llegada de Privas, atravesando eso sí, bellísimos parajes provenzales, lo único que realmente mereció la pena en un miércoles ciclista para olvidar. 183 kilómetros que solo podían servir para una llamada a la siesta, a los afortunados que disponían de un sofá para tumbarse.

Lo dijo Alejandro Valverde, que por algo es el más 'viejo' de cuantos disputan la carrera, con 40 años, y también, con 13 participaciones, el que más veces ha corrido la ronda francesa. "Yo no recuerdo una etapa del Tour sin un ataque, así que debe hacer bastante tiempo que no pasaba". En efecto, la leyenda del Tour refleja gestas enormes que han ido creciendo a lo largo de los años. Pero los días nefastos no aparecen en los papeles.

Con la pifia de Alaphilippe, quien debía saber, porque es de libro, que en los últimos 20 kilómetros no puedes recoger un bidón, y lo pillaron, la etapa no hizo otra cosa que ensombrecerse aún más. Así, Yates se vistió con el amarillo que nunca ha llevado su hermano gemelo Simon, ganador de la Vuelta y líder del Giro, en rojo y rosa.

Y Wout van Aert fue lo único bueno del día para demostrar su poderío en el esprint y su extraordinario momento de forma; un triunfo para evidenciar que los Jumbo son los número uno de este Tour, que este jueves recuperará, o así debería ser, carácter en la montaña, con una nueva llegada en alto, en este caso al Mont Aigoual, en la primera visita adelantada al Macizo Central, cordillera que volverá a recibir al Tour la próxima semana.